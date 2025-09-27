Sénégal: Rentrée scolaire - Clôture d'une réunion d'harmonisation des inspections d'académies du bassin Sud

Une réunion préparatoire de deux jours a réuni les Inspections d'Académies des régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor pour "marquer une volonté forte de coordination régionale et d'anticipation des défis", selon l'Inspecteur de l'Académie de Sédhiou, Cheikh Yabo Diop.

"C'est une innovation majeure qui marque une étape stratégique dans la coordination régionale pour la rentrée scolaire 2025-2026", a-t-il souligné.

En effet, cette réunion est "une première qui a rassemblé les responsables des trois académies pour harmoniser les stratégies à mettre en oeuvre afin d'assurer une bonne rentrée scolaire".

Cela permet, a-t-il souligné, "une mutualisation des efforts et une meilleure cohérence dans l'application des directives du ministère de l'Éducation nationale". A travers cette démarche, les académies du bassin Sud entendent ainsi poser les jalons d'une rentrée scolaire structurée, équitable et tournée vers l'excellence, a indiqué M. Diop.

Selon l'Inspecteur Cheikh Yabo Diop, la région de Sédhiou affiche un indicateur encourageant, en ce sens qu'aucune école n'est actuellement inondée. Toutefois, plusieurs abris provisoires ont été recensés et seront remplacés dans le cadre du programme d'urgence de résorption, en partenariat avec le ministère des Forces armées.

Les besoins en personnel enseignant sont en cours d'évaluation, notamment en raison des départs enregistrés.

L'affectation des nouveaux enseignants issus de la FASTEF (Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation) et du CRFPE (Centre régional de formation des personnels de l'éducation) est attendue pour renforcer les effectifs dans les trois académies du bassin Sud.

Cheikh Yabo Diop a souligné l'importance d'une allocation de ressources humaines, relevant à ce niveau qu'une rentrée réussie passe par des classes bien encadrées par un personnel enseignant disponible

"Nous attendons le ministère pour répondre à nos besoins en termes de ressources humaines", a t -il relevé.

Le bassin Sud, nouvellement constitué, regroupe les Académies de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. L'objectif est de favoriser une approche concertée sur les plans pédagogique, administratif et logistique, a-t-il fait valoir.

La rencontre a vu la participation de divers acteurs, notamment les syndicats d'enseignants, les associations de parents d'élèves, les représentants du gouvernement scolaire et les partenaires sociaux.

Ensemble, ils ont échangé sur les défis à relever pour garantir une rentrée paisible et inclusive.

Parmi les priorités évoquées, figurent notamment l'alignement sur la vision stratégique du ministère, axée sur la qualité de l'enseignement, l'équité dans l'accès à l'éducation et la gouvernance participative.

Les échanges ont également porté sur la mise en oeuvre de la Nouvelle initiative de transformation humaniste de l'éducation (NITHE), feuille de route du ministère de l'Education nationale qui vise à "replacer l'élève au coeur du système éducatif.