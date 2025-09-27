Afrique: « Mission 300 » - 17 pays s'engagent à mettre en oeuvre des plans concrets pour élargir l'accès à l'électricité dans le continent

communiqué de presse

NEW YORK — Dix-sept pays africains se sont engagés aujourd'hui à mettre en oeuvre des réformes et des plans d'action en vue d'élargir l'accès à l'électricité dans le cadre de la « Mission 300 », un partenariat ambitieux piloté par le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe de la Banque africaine de développement et visant à fournir de l'électricité à 300 millions de personnes en Afrique d'ici 2030.

Le Bénin, le Botswana, le Burundi, le Cameroun, les Comores, la République du Congo, l'Éthiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, Sao Tomé-et-Principe, la Sierra Leone et le Togo ont adopté leurs « pactes nationaux pour l'énergie » à l'occasion du Forum mondial Bloomberg Philanthropies. Ces schémas directeurs permettront de guider les dépenses publiques, d'impulser des réformes et d'attirer des capitaux privés.

« L'électricité est à la base de l'emploi, des opportunités et de la croissance économique, a déclaré le président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga. C'est pourquoi la Mission 300 est plus qu'un objectif, c'est une initiative en faveur de réformes durables qui permettent de réduire les coûts, de renforcer les compagnies d'électricité et de mobiliser l'investissement privé. »

Depuis le lancement de la Mission 300, 30 millions de personnes en ont déjà bénéficié, et plus de 100 millions devraient suivre bientôt.

« Une énergie fiable et abordable est le moyen le plus rapide de faire croître les petites et moyennes entreprises, le secteur agroalimentaire, le travail numérique et la valeur ajoutée industrielle, a commenté le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah. Fournir de l'électricité à un jeune entrepreneur, c'est lui donner la chance de développer une activité rémunératrice. »

Les pactes nationaux pour l'énergie sont au coeur de la Mission 300. Élaborés et adoptés par les gouvernements avec le soutien technique de leurs partenaires de développement, ils sont adaptés au contexte de chaque pays. Il s'agit de plans d'action concrets qui s'articulent autour de trois axes fondamentaux : les infrastructures, les financements et les politiques publiques.

Une première cohorte de pays avaient présenté leurs pactes pour l'énergie plus tôt cette année : la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Libéria, Madagascar, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Tanzanie et la Zambie. Ensemble, ces feuilles de route renferment plus de 400 mesures destinées à renforcer les services d'électricité, réduire les risques pour les investisseurs et éliminer les goulets d'étranglement.

Afin de fédérer les efforts en faveur de l'électrification de l'Afrique, le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe de la Banque africaine de développement collaborent avec plusieurs partenaires : la Fondation Rockefeller, l'Alliance mondiale de l'énergie pour les populations et la planète (GEAPP), l'initiative SEforALL (« Énergie durable pour tous ») et le fonds fiduciaire du Programme d'assistance à la gestion du secteur de l'énergie (ESMAP) de la Banque mondiale. De nombreux partenaires de développement et institutions de financement du développement soutiennent également les projets de la Mission 300 par le biais de cofinancements et d'une assistance technique.

Déclarations des chefs d'État et des ministres des pays africains ayant adopté des pactes pour l'énergie « Mission 300 »

Duma Boko

Président de la République du Botswana

« Ce Pacte national pour une énergie accessible, fiable et abordable constitue notre engagement commun à assurer un besoin humain fondamental, à transformer notre économie et à créer des emplois, et à électrifier notre chemin pour devenir une économie à revenu élevé et inclusive. »

Paul Biya

Président de la République du Cameroun

« À travers son Compact pour l'énergie, le gouvernement de la République du Cameroun s'engage résolument vers les énergies renouvelables, en promouvant un accès universel inclusif et un développement durable fondés sur des partenariats et des réformes ambitieuses pour créer les conditions d'un avenir bas carbone. »

Azali Assoumani

Président de l'Union des Comores

« Le PACTE énergétique des Comores est un appel à l'action collective pour atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici 2030, afin d'assurer l'émergence de notre pays dans la dignité, l'équité et le progrès partagé. »

Denis Sassou Nguesso

Président de la République du Congo

« En plus d'un ensoleillement et des ressources gazières en mesure de produire plus d'énergie électrique, la République du Congo dispose d'un potentiel hydroélectrique de près de 27 000 MW certifiés et de plus de 100 000 MW en cours d'études. Le Compact permettra au Congo d'atteindre l'accès universel à l'électricité, de desservir les industries des zones économiques spéciales et minières et d'exporter l'énergie excédentaire vers les autres pays. La valorisation de cette énergie renouvelable et durable permettra de couvrir plus du tiers des besoins en électricité de l'Afrique. Le Congo ayant libéralisé le secteur de l'électricité, les investisseurs sont invités, dans le cadre de la Mission 300, à venir s'installer et réaliser de bonnes affaires durables. »

Taye Atske Selassie

Président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie

« Notre pacte national pour l'énergie illustre l'engagement sans faille de l'Éthiopie à garantir un accès universel, abordable et durable à l'énergie pour tous. En exploitant nos vastes ressources renouvelables et en renforçant les interconnexions régionales, nous entendons favoriser une croissance inclusive à l'intérieur de nos frontières et plus largement accélérer l'élan collectif de l'Afrique pour en finir avec la pauvreté énergétique. Ensemble, nous sommes déterminés à bâtir un avenir énergétique résilient, équitable et durable pour les générations à venir. »

Adama Barrow

Président de la République de Gambie

« Le Pacte pour l'énergie de la Gambie réaffirme notre engagement à atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici 2030, en s'attachant à développer les énergies renouvelables, renforcer les infrastructures, intégrer le secteur privé et améliorer la gouvernance du secteur. En s'appuyant sur des partenariats,il vise à transformer l'approvisionnement en électricité pour garantir à chaque citoyen une énergie fiable, abordable et durable. »

John Dramani Mahama

Président de la République du Ghana

« Le Ghana est convaincu que l'accès universel à l'énergie est essentiel pour donner aux entreprises les moyens de réussir, réduire la pauvreté et favoriser l'égalité des chances. Cet objectif ne peut être atteint qu'en nouant des partenariats solides entre les pouvoirs publics et le secteur privé, et dans le cadre d'un environnement propice à des investissements durables. »

Mamadi Doumbouya

Président de la République de Guinée

« La République de Guinée confirme son engagement à garantir, à l'horizon 2030, l'accès universel à une électricité fiable, propre et abordable, tout en assurant une capacité suffisante pour soutenir l'industrialisation nationale, notamment minière, à travers un partenariat transparent et constructif avec le secteur privé. »

William Ruto

Président de la République du Kenya

« L'énergie constitue un pilier essentiel du volet infrastructures du programme de transformation économique du Kenya. Le Pacte pour l'énergie consolide notre engagement à atteindre l'accès universel à l'électricité et à la cuisson propre et à réussir notre transition vers un réseau alimenté exclusivement en énergies propres d'ici 2030. »

Sam Matekane

Premier ministre du Royaume du Lesotho

« Le vent des montagnes souffle, l'eau coule, le soleil brille : le Lesotho, un royaume dans le ciel... Garantir un accès universel à l'énergie renouvelable est pour nous un devoir et une fierté. Atteignez de nouveaux sommets avec agilité et ambition. Prenez part à notre aventure. Investissez au Lesotho. »

Daniel Chapo

Président de la République du Mozambique

« Le Mozambique est en bonne voie pour atteindre les objectifs de la Mission 300 et consolider son rôle de puissance régionale grâce à l'exportation d'une énergie abondante, abordable et propre. Nous nous félicitions du soutien apporté par nos partenaires pour assurer l'accès universel, promouvoir la croissance économique et l'industrialisation verte, et accroître l'intégration et le commerce régional. »

Julius Maada Bio

Président de la République de Sierra Leone

« Notre Pacte M300 est l'initiative sierra-léonaise la plus ambitieuse et la plus aboutie à ce jour dans le domaine des infrastructures énergétiques. S'appuyant sur des données et des solutions étayées, ce plan de transformation énergétique nationale offre la meilleure chance de favoriser un développement durable et inclusif pour notre peuple. »

Faure Essozimna Gnassingbé

Président du Conseil, République du Togo

« Nous garantissons une électricité fiable, abordable et propre à tous, et un accès à la cuisson propre. Ce Compact mobilise massivement le secteur privé pour accélérer notre industrialisation et faire du Togo un hub énergétique compétitif. »

Américo d'Oliveira dos Ramos

Premier ministre de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe

« Notre Pacte fournit un cadre novateur pour alimenter un modèle de croissance économique durable et inclusive au profit de la population santoméenne. Nous mettons en oeuvre des réformes vigoureuses et développons des modèles commerciaux innovants pour lever 190 millions de dollars auprès du secteur privé afin de financer cet objectif. »

Edouard Bizimana

Ministre des Affaires étrangères de la République du Burundi

« La République du Burundi a fixé des objectifs ambitieux en matière d'accès à l'électricité et à la cuisson propre afin d'améliorer le développement économique et social de sa population. »

