Cote d'Ivoire: Fraternité Matin - La nouvelle présidente des femmes place son mandant sous le signe du leadership et de la solidarité

26 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Sarah Tiemene

Élue par acclamation, Thérèse Abiro épouse Dazié est la nouvelle présidente de l'Association des femmes de Fraternité Matin (Afm). Seule candidate en lice, elle a été élue au cours de l'assemblée générale élective tenue le vendredi 26 septembre 2025, dans les locaux de Fraternité Matin.

Celle qui succède à Mme Ali Kouamé-Colette, a axé son programme sur trois piliers. Il s'agit du renforcement des capacités et du leadership ; du bien-être, de l'équilibre de la vie professionnelle et personnelle, ainsi que la visibilité et la promotion des femmes au sein de l'entreprise.

« Nous organiserons des formations de leadership féminin afin que chacune puisse développer son potentiel et son pouvoir d'action. En ce qui concerne la promotion de la visibilité, nous allons innover avec le retour du marché, un espace pour valoriser nos talents et créer des opportunités de business. Nous mettrons en place des initiatives pour soutenir notre engagement personnel et professionnel », a-t-elle exposé. Elle a également invité les femmes à prôner la paix, à prendre part aux débats et ce, de manière active, avec leurs idées et leurs énergies pour faire bouger les lignes.

Bien avant l'élection, la présidente sortante a été félicitée par les membres de l'association pour son bilan positif.

Au nom du directeur général, M. Mathias Kouassi, responsable des ressources humaines, a encouragé et félicité toutes les femmes de Fraternité Matin pour l'entente.

