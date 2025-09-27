En marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, l'ancien Premier ministre Patrick Achi, aujourd'hui ministre d'État et conseiller spécial du président Alassane Ouattara, a eu le 25 septembre 2025 une rencontre bilatérale avec le Dr Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump.

Au cours de cet entretien, qui s'est tenu le jeudi matin de 10h à 10h45, les deux personnalités ont exploré les moyens de consolider la coopération politique, économique et sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, dans un contexte régional marqué par d'importants défis.

Patrick Achi a présenté les atouts économiques de la Côte d'Ivoire, en mettant l'accent sur la transformation locale des produits agricoles, ainsi que sur les opportunités offertes dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, du transport, de l'agriculture, des mines, de l'industrie et du numérique. Il a encouragé les entreprises américaines à s'impliquer davantage dans ces secteurs stratégiques.

Les remerciements d'Abidjan à Washington

Au nom du chef de l'État, M. Achi a exprimé la gratitude de la Côte d'Ivoire pour l'appui du gouvernement américain, notamment à travers le financement de 360 millions de dollars du MCC pour renforcer le potentiel énergétique du pays et son rôle de hub régional. Il a également salué le soutien de l'Exim Bank des États-Unis dans le financement des projets Cybastion, destinés à moderniser les infrastructures digitales ivoiriennes.

De son côté, Dr Massad Boulos a présenté les orientations stratégiques de l'administration Trump, privilégiant désormais l'investissement privé et la croissance des échanges commerciaux à l'aide publique traditionnelle. Une approche qualifiée de « gagnant-gagnant », visant à stimuler à la fois les économies américaine et ivoirienne.

Très attentif aux perspectives d'investissement exposées par son interlocuteur, le conseiller Afrique du président Trump a marqué son accord de principe pour effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire dans les prochaines semaines, afin d'approfondir les discussions.

Cette rencontre illustre la volonté commune d'Abidjan et de Washington de bâtir un partenariat durable, adossé à des projets structurants et à une intégration régionale accrue. Pour la Côte d'Ivoire, il s'agit d'une étape supplémentaire vers la concrétisation de son programme de développement à l'horizon 2030, où le secteur privé international est appelé à jouer un rôle clé.