Cote d'Ivoire: Inclusion financière/Monnaie électronique - Le pays enregistre un 4e établissement

La Bceao vient d'agréer un nouvel Etablissement de monnaie électronique (EME) en Côte d'Ivoire.

La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) vient d'accorder l'agrément identifié EME.CI.025/2025, faisant de Djogana Pay le quatrième établissement de monnaie électronique en Côte d'Ivoire, après Orange Money, MTN Mobile Money et Moov Money.

Se différenciant des fintechs, qui se limitent à utiliser les technologies numériques pour offrir des services financiers tels que les paiements, un établissement de monnaie électronique (EME) est une entreprise autorisée à émettre, gérer et distribuer de la monnaie électronique, laquelle constitue une valeur monétaire sous forme numérique. Ses activités ne sont possibles qu'après l'agrément de la Banque centrale.

Pour le directeur général de ce nouvel EME ivoirien, Youssoufou Sermé, cette reconnaissance institutionnelle confirme la solidité et la crédibilité d'un projet né en Côte d'Ivoire et « pensé pour répondre aux besoins concrets des populations et des acteurs économiques de la sous-région ». « Cet agrément marque un tournant majeur pour notre entreprise, dont l'ingénierie en matière de digitalisation est une référence sur la place et pour l'écosystème financier ivoirien », s'est-il félicité.

Ce projet a un fort ancrage national. Conçu et développé localement, Peya Pay, le nom donné à cette monnaie électronique, s'adresse aussi bien au commerçant du marché, au transporteur, à l'artisan, à l'agriculteur en zone rurale qu'au salarié. Son objectif est d'offrir une alternative moderne, simple et accessible, qui valorise les circuits économiques nationaux tout en favorisant l'inclusion financière dans l'espace Uemoa.

« Avec Peya Pay, nous voulons prouver qu'une solution conçue par de jeunes ivoiriens peut répondre efficacement aux besoins des populations en matière d'inclusion financière, tout en inspirant confiance, solidité et transparence. Notre ambition est de contribuer à bâtir un écosystème de paiement solide, proche des réalités de toutes les couches sociales et aligné sur les standards internationaux », a indiqué le directeur général.