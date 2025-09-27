Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat féminin - 50 femmes formées pour transformer leurs idées en projets viables

Cinquante femmes entrepreneures issues de divers secteurs d'activité ont pris part, le 25 septembre 2025 à M'Badon (Cocody), à un séminaire de formation organisé par le Caucus National des Femmes Entrepreneures de Côte d'Ivoire (CANFE-CI). Placée sous le thème « De l'idée au financement : se structurer et s'unir pour réussir », cette rencontre, initiée sous l'impulsion de la Sénatrice Mariam Dao Gabala, a permis de renforcer les capacités des participantes en matière de formalisation et de gouvernance d'entreprise.

L'objectif de la session était clair : permettre aux femmes entrepreneures de franchir le pas entre l'idée et la réalisation concrète de projets bancables. Les échanges ont porté sur les conditions préalables à toute démarche de financement, la gestion simplifiée des entreprises ainsi que la stratégie de caucus qui encourage la mutualisation des efforts et des ressources.

La journée a alterné exposés interactifs, ateliers collectifs, témoignages inspirants et interventions de partenaires clés tels que Guide PME, United Capital et des institutions de microfinance. Ce format participatif a non seulement favorisé un apprentissage pratique mais aussi le tissage d'un solide réseau de contacts.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'issue des travaux, les participantes sont reparties avec une feuille de route claire : les étapes à franchir pour accéder aux financements, la création d'un caucus structuré et la mise en place d'un fonds collectif. Elles ont également tiré inspiration des récits d'entrepreneures modèles et des échanges directs avec les institutions financières présentes.

Représentant la présidente nationale du CANFE-CI, Mme Désirée Bognini Djomand a procédé à l'ouverture du séminaire. Elle a salué la détermination des participantes, tout en lançant un appel à l'action : « Nous repartons avec des outils concrets, une vision collective et l'énergie nécessaire pour franchir les étapes qui mènent au financement et à la réussite durable », a-t-elle déclaré.

Partenaire de l'événement, United Capital Côte d'Ivoire, dirigée par M. Labas Bamba, a activement contribué à l'animation des panels. À travers son Fonds d'investissement (Sapphire et Diamond Funds), la banque d'affaires a confirmé son rôle de partenaire stratégique du CANFE-CI. Elle a par ailleurs offert le déjeuner et les pauses-café aux participantes, illustrant ainsi son engagement à accompagner l'entrepreneuriat féminin.

Ce séminaire, marqué par un réel engouement, constitue une avancée majeure dans la structuration du réseau des femmes entrepreneures. Il ouvre la voie à des partenariats plus solides entre entrepreneures et institutions financières, avec pour horizon un meilleur accès au financement et une croissance durable des entreprises dirigées par des femmes en Côte d'Ivoire.