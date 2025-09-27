Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - La Cap-CI réaffirme sa solidarité au 'Front commun' contre l'exclusion des candidats

La Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire (Cap-CI) a fait ce 26 septembre 2025, une déclaration au siège du Pdci-Rda, à Abidjan-Cocody.

Sa deuxième porte-parole, Danielle Boni Claverie, a réaffirmé l'engagement de son mouvement aux côtés du Front commun et de l'ensemble des partis politiques de l'opposition, dans la lutte pour des réformes électorales garantissant des élections inclusives, libres, justes, transparentes et apaisées.

« La Cap-CI réaffirme son engagement à organiser l'unité d'action des partis politiques de l'opposition en faveur des réformes électorales. Elle est solidaire du Front commun dans son combat et invite l'opposition, ainsi que tous les citoyens ivoiriens à s'unir pour dire NON aux injustices, à l'exclusion et à l'instrumentalisation des institutions. La démocratie ne saurait être la confiscation du pouvoir par l'arbitraire. Elle doit reposer sur l'inclusion, le dialogue et le respect des lois », a déclaré Boni Claverie.

Depuis sa création officielle le 10 mars 2025, la Cap-CI affirme avoir multiplié les initiatives : courriers au Chef de l'État, demande d'audience au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, campagnes de sensibilisation, afin d'appeler à l'ouverture d'un dialogue politique entre le gouvernement, l'opposition et la société civile. Objectif : mettre en place des réformes capables d'éviter au pays les violences électorales, comme celles du scrutin de 2020 qui avaient fait officiellement plus de 80 victimes.

Cependant, selon Boni Claverie, le gouvernement est resté sourd à ces appels, malgré les marches pacifiques, meetings et autres actions conjointes de l'opposition, de la société civile et de certaines communautés religieuses.

Elle a dénoncé avec fermeté la décision du Conseil constitutionnel du 8 septembre 2025, invalidant plusieurs candidatures majeures de l'opposition, dont celles de Cheick Tidjane Thiam (Pdci-Rda), Pascal Affi N'Guessan (Fpi) et Laurent Gbagbo (Ppa-CI).

En conclusion, Boni Claverie a lancé un appel à toutes les forces politiques et citoyennes à rester mobilisées et unies, afin que « la volonté du peuple souverain prévale ». Elle était entourée, pour l'occasion, des autres leaders de la Coalition, dont Pascal Affi N'Guessan, président du Fpi.