Sénégal: Fuite de Madiambal Diagne - Deux hauts responsables relevés de leurs fonctions, une enquête en cours

L'affaire Madiambal Diagne connaît un nouveau rebondissement. Alors qu'il faisait l'objet d'un avis de recherche, d'interpellation et d'une interdiction de sortie du territoire délivrés par la justice sénégalaise, le journaliste et homme d'affaires a réussi à quitter le pays dans des circonstances pour le moins troublantes.

Dans un communiqué officiel publié ce jeudi, le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a confirmé que M. Diagne a franchi les contrôles de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) dans la nuit du 23 au 24 septembre 2025, en dépit des mesures judiciaires en vigueur à son encontre. Les conditions de cette sortie demeurent "non encore élucidées", précise le communiqué.

Face à cette situation, une enquête interne a été immédiatement ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce départ inattendu et, le cas échéant, identifier les responsabilités. En attendant les résultats de cette investigation, le ministre de l'Intérieur a pris des mesures conservatoires en relevant de leurs fonctions les responsables de la Division des Investigations Criminelles (DIC) et du Commissariat spécial de l'AIBD.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Des instructions de vigilance avaient pourtant été données à tous les échelons sécuritaires concernés depuis la mise en oeuvre de la mesure d'opposition », rappelle le ministère, laissant ainsi planer des soupçons de manquement ou de complicité au sein de certains services de sécurité.

Par ailleurs, le Ministère de l'Intérieur annonce avoir reçu ce jour la notification d'un mandat d'arrêt international délivré par le Président du Collège des juges d'instruction du pool judiciaire financier, à l'encontre de Madiambal Diagne, désormais considéré comme fugitif.

Dans sa déclaration, le ministre réaffirme son engagement envers le respect des décisions de justice, la transparence dans les enquêtes administratives, tout en soulignant l'importance du principe de présomption d'innocence.

Cette affaire, au carrefour de la justice, de la sécurité et de la liberté de la presse, soulève de nombreuses interrogations sur l'efficacité des dispositifs de contrôle aux frontières, mais aussi sur d'éventuelles failles dans la chaîne de commandement.

Les regards sont désormais tournés vers les résultats de l'enquête interne et la traque internationale lancée contre M. Diagne.