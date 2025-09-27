Sénégal: Affaire Madiambal Diagne - Le chef de la DIC et le commissaire spécial de l'AIBD relevés de leurs fonctions

26 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Gora Diop

Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé, vendredi 26 septembre, le relèvement de leurs fonctions de deux hauts responsables de la police, à savoir le chef de la Division des Investigations criminelles (DIC) et le Commissaire spécial de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).

Cette décision fait suite à l'évasion du territoire de Madiambal Diagne, sous le coup d'un avis de recherche et d'une interdiction de sortie délivrés par la justice. Selon le communiqué, le journaliste a pu quitter le pays « dans des circonstances non encore élucidées », après s'être présenté dans la nuit du 23 au 24 septembre aux formalités de départ d'un vol à l'aéroport de Diass.

Le ministère souligne que « des instructions avaient été données pour une vigilance accrue à tous les échelons sécuritaires concernés, depuis la prise de la mesure d'opposition ». Une enquête interne est ouverte pour « déterminer les conditions de la sortie et situer éventuellement toutes les responsabilités ».

Dans l'attente des conclusions, le ministre de l'Intérieur a pris une mesure conservatoire en écartant les deux responsables précités. « Si des manquements ou complicités sont établis, des sanctions appropriées seront prises », prévient le communiqué.

Enfin, le ministère rappelle son attachement « au respect des décisions judiciaires, à la transparence et à la présomption d'innocence ».

