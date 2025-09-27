Sénégal: Affaire Madiambal Diagne - Le chef de la DIC et le commissaire spécial de l'AIBD relevés de leurs fonctions

Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé, vendredi 26 septembre, le relèvement de leurs fonctions de deux hauts responsables de la police, à savoir le chef de la Division des Investigations criminelles (DIC) et le Commissaire spécial de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).

Cette décision fait suite à l'évasion du territoire de Madiambal Diagne, sous le coup d'un avis de recherche et d'une interdiction de sortie délivrés par la justice. Selon le communiqué, le journaliste a pu quitter le pays « dans des circonstances non encore élucidées », après s'être présenté dans la nuit du 23 au 24 septembre aux formalités de départ d'un vol à l'aéroport de Diass.

Le ministère souligne que « des instructions avaient été données pour une vigilance accrue à tous les échelons sécuritaires concernés, depuis la prise de la mesure d'opposition ». Une enquête interne est ouverte pour « déterminer les conditions de la sortie et situer éventuellement toutes les responsabilités ».

Dans l'attente des conclusions, le ministre de l'Intérieur a pris une mesure conservatoire en écartant les deux responsables précités. « Si des manquements ou complicités sont établis, des sanctions appropriées seront prises », prévient le communiqué.

Enfin, le ministère rappelle son attachement « au respect des décisions judiciaires, à la transparence et à la présomption d'innocence ».