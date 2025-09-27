Sénégal: Communication gouvernementale - Marie Rose Khady Fatou Faye promet une meilleure inclusion du « Soleil »

En charge des Relations avec les Institutions et Porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye a effectué, vendredi, une visite au siège de la Sspp « Le Soleil ». Reçue par le directeur général Lamine Niang, elle a assuré que sa démarche est destinée à renforcer la collaboration avec le quotidien national dans la mise en oeuvre d'un nouvel axe de communication gouvernementale.

La Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les Institutions et Porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, a effectué, ce vendredi 26 septembre 2025, une visite à la Sspp « Le Soleil », éditrice du quotidien national « Le Soleil ».

Accompagnée d'une délégation comprenant notamment le directeur du Bureau d'information gouvernementale (Bic-Gouv), Mame Gor Ngom, elle a déclaré être venue à la rencontre de « partenaires privilégiés » dans le cadre de sa nouvelle mission.

« Les actions du gouvernement, aussi complexes soient-elles, doivent être bien communiquées pour permettre aux citoyens de comprendre et de participer à l'effort collectif », a-t-elle déclaré, saluant le rôle central du « Soleil » dans la diffusion de l'information publique.

Elle a annoncé que le quotidien national sera « fortement impliqué » dans plusieurs projets en cours avec le Bic-Gouv.

Concernant la couverture des activités du chef de l'État et du Premier ministre, Mme Faye a jugé « tout à fait normal » que ce média public y soit associé et a promis de porter ce plaidoyer.

De son côté, le directeur général du journal, Lamine Niang, a assuré le gouvernement du soutien du « Soleil », réaffirmant sa mission de service public et sa volonté d'accompagner l'État dans sa stratégie de proximité avec les citoyens.

« Vous pouvez compter sur Le Soleil. Nous sommes prêts à vous accompagner, en tant que mission de service public, mais aussi en tant qu'entité de l'État qui soutient la communication gouvernementale », a-t-il lancé. Selon lui, l'entreprise de presse reste toujours disposée à accompagner l'État dans sa volonté d'être proche des Sénégalais.

« Nous jouerons ce rôle de relais auprès des citoyens, afin de permettre à l'État de prendre certaines décisions à la lumière de ce que "Le Soleil" publiera. C'est notre rôle », a ajouté M. Niang.

« Votre venue au "Soleil" traduit l'engagement et l'importance que le gouvernement accorde à la presse nationale en général, et au "Soleil" en particulier. Elle prouve que vous mesurez l'enjeu de la communication et de l'information gouvernementale », a-t-il poursuivi.

Lamine Niang a également indiqué avoir très tôt compris la nécessité de s'aligner sur la vision des nouvelles autorités en matière de décentralisation. C'est dans cette optique que la Sspp a lancé un mensuel 'Le Soleil du Sud', dédié au pôle territoire qui recoupe la région naturelle de Casamance.

« Ils ont compris l'enjeu d'une communication maîtrisée », a encore fait valoir M. Niang, en présence de ses collaborateurs, dont Daouda Mané, directeur des rédactions, qui est par ailleurs revenu sur l'historique du journal, ses différents démembrements, ainsi que les nouvelles orientations à travers les différents supports.