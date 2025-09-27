Sénégal: Marie Rose Khady Fatou Faye - «Le Soleil est un patrimoine national qui nous tient à coeur»

Lors de sa visite au Soleil, la Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les Institutions, a salué le travail remarquable accompli par le quotidien national.

« Je suis abonnée, et lorsque j'étais directrice générale de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme), je recevais déjà "Le Soleil" tous les matins. Je continue d'ailleurs à le lire. Très objectivement, le journal se distingue par la qualité de ses articles et la richesse de son contenu », s'est réjouie Marie Rose Khady Fatou Faye. « C'est tout à votre honneur, d'avoir redonné vie à ce patrimoine national qui nous tient à coeur », a-t-elle ajouté s'adressant au Directeur général.

Mme Faye a également salué la qualité des hebdomadaires et des mensuels publiés par le groupe, qu'elle dit recevoir « avec énormément de plaisir ». La Porte-parole du gouvernement n'a pas manqué de louer le professionnalisme, le sens éthique et la rigueur de Lamine Niang, directeur général du journal, avec qui elle a déjà eu à collaborer par le passé.