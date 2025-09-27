Sénégal: Marie Rose Khady Fatou Faye - «Le Soleil est un patrimoine national qui nous tient à coeur»

26 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Lors de sa visite au Soleil, la Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les Institutions, a salué le travail remarquable accompli par le quotidien national.

« Je suis abonnée, et lorsque j'étais directrice générale de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme), je recevais déjà "Le Soleil" tous les matins. Je continue d'ailleurs à le lire. Très objectivement, le journal se distingue par la qualité de ses articles et la richesse de son contenu », s'est réjouie Marie Rose Khady Fatou Faye. « C'est tout à votre honneur, d'avoir redonné vie à ce patrimoine national qui nous tient à coeur », a-t-elle ajouté s'adressant au Directeur général.

Mme Faye a également salué la qualité des hebdomadaires et des mensuels publiés par le groupe, qu'elle dit recevoir « avec énormément de plaisir ». La Porte-parole du gouvernement n'a pas manqué de louer le professionnalisme, le sens éthique et la rigueur de Lamine Niang, directeur général du journal, avec qui elle a déjà eu à collaborer par le passé.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.