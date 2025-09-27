Sénégal: Le Ministère de l'Intérieur annonce un mandat d'arrêt international contre Madiambal Diagne

26 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril Diao

Le feuilleton judiciaire autour de Madiambal Diagne franchit une nouvelle étape. Le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé, ce 26 septembre 2025, avoir reçu notification d'un mandat d'arrêt international délivré contre l'ancien journaliste par le Président du Collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier.

Considéré désormais comme « fugitif », M. Diagne est accusé d'avoir quitté le territoire national dans la nuit du 23 au 24 septembre, malgré un avis de recherche, une mesure d'interpellation et une interdiction de sortie délivrés par la justice.

Cette évasion, survenue dans des circonstances encore non élucidées, a conduit le Ministère à relever à titre conservatoire les responsables de la Division des Investigations criminelles (DIC) et du Commissariat spécial de l'Aéroport international Blaise Diagne. Une enquête interne est en cours pour situer les responsabilités et déterminer d'éventuelles complicités.

