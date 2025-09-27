Sénégal: FSF - Vers un départ de Mayacine Mar à la DTN

En poste depuis 2012, Mayacine Mar pourrait bientôt quitter la Direction technique nationale (DTN).

Âgé de plus de 65 ans, donc frappé par la limite d'âge, l'actuel patron de la DTN ne devrait pas être reconduit. L'annonce a été faite de manière implicite par le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, lors de son passage dans l'émission Nay Ler sur la RTS.

« Il y aura de gros changements dans cette direction technique qui doit avoir un cadre, doté de toutes les commodités et de tous les moyens. De même, l'arbitrage, qui doit aussi évoluer dans un grand cadre », a déclaré le patron de la FSF, sans citer nommément Mayacine Mar.

Selon l'article 7 du décret ministériel n°2005-142 du 2 mars 2005, le Directeur technique national est nommé par le ministre chargé des Sports, sur proposition de la Fédération sénégalaise de football. Cette disposition juridique ouvre la voie à de vastes changements annoncés par Abdoulaye Fall, conformément à sa feuille de route et aux engagements pris auprès des clubs.

Mayacine Mar sur le départ ?

Même s'il n'a pas officiellement confirmé la fin de règne de Mayacine Mar, Abdoulaye Fall a clairement laissé entendre que la DTN connaîtra une restructuration en profondeur. Arrivé en 2012, Mar a traversé plusieurs mandats fédéraux et s'est imposé comme une figure incontournable du football sénégalais. « Il a réalisé un travail remarquable à la tête de la DTN. On sentait dans ce qu'il faisait aussi beaucoup de planifications », a ajouté Abdoulaye Fall. Mais le nouvel exécutif fédéral entend tourner la page et imprimer sa marque.

Le soutien promis à la Ligue professionnelle

Au-delà de la DTN, le président de la FSF a également insisté sur sa volonté de redynamiser la Ligue professionnelle. « La Fédération est déterminée à soutenir la Ligue pro pour accompagner les clubs, valoriser le championnat et porter les subventions de 7 à 25 millions », a-t-il annoncé.

Aujourd'hui, le champion du Sénégal reçoit une prime de 20 millions, parfois avec près de deux ans de retard. L'objectif affiché est d'augmenter cette somme à 50 millions de francs CFA, afin de mieux accompagner les clubs et renforcer les moyens de la compétition locale.