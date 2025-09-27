Madagascar: Atsimo Andrefana - Casse et tirs provoqués dans la ville de Toliara

De bon matin hier, des étudiants de l'université de Toliara ont quitté le campus de Maninday. Se tenant par les bras et se mettant en ligne, ils ont avancé vers la ville en chantant l'hymne national. En milieu de chemin, les Forces de l'ordre se sont également mises en ligne pour les attendre de plein pied. Les étudiants se sont ainsi rétractés.

Entretemps, des individus sont apparus du côté de Besasavy et du quartier de Mangabe et ont lancé des pierres à l'endroit des Forces de l'ordre. Ces dernières ont répliqué et un homme a été atteint et blessé. Jusqu'à hier soir, il se trouve entre la vie et la mort, car grièvement blessé.

D'autres individus sont allés à l'opposé de ces événements, dans le quartier de Sanfily, et ont forcé l'entrée du magasin Supermaki et y ont volé des marchandises. Des éléments des Forces de l'ordre sont intervenus rapidement et trois personnes ont été attrapées en flagrant délit. Du côté d'Andolombazaha, des profiteurs ont été aperçus guettant le mouvement des Forces de l'ordre pour tenter de casser des magasins.

En fin d'après-midi, des individus se sont attroupés à Antaninarenina. Les établissements scolaires ont fait rentrer leurs élèves dans les premières heures de la journée d'hier. Tous les magasins et bureaux ont fermé. Le préfet a annoncé un couvre-feu de 19 h jusqu'à 5h du matin.