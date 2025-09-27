Madagascar: Antsiranana/Journée des VOI - Hommage aux communautés locales

Après le succès des trois précédentes éditions, la commune rurale d'Anivorano abritera cette année, les 4 et 5 octobre, la quatrième édition de la Journée régionale de Vondron'olo Ifotony (JRVOI), (communautés locales de base).

Actuellement, les préparatifs vont bon train pour que ces communautés puissent faire la célébration avec éclat. Un rendez-vous placé sous le signe de la participation citoyenne et de la valorisation des initiatives locales. Cet événement régional mobilisera des autorités et responsables régionaux, partenaires techniques et financiers, acteurs publics et privés, mais surtout des acteurs actifs et des organisations communautaires venus des différentes communes, oeuvrant dans l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles et exerçant des activités socio-économiques prometteuses et florissantes dans la région Diana.

Cette quatrième édition regroupera une centaine de communautés autour du thème « VOI, angovotsika jiaby hiatrehana ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fiharian-karena ». Elle est devenue un événement majeur de la gouvernance environnementale dans la région Diana.

Programme riche

Comme initiative annuelle, elle vise à reconnaître, valoriser et renforcer le rôle des communautés de base dans la gestion durable des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité.

Ainsi, ces communautés locales contribuent activement à la surveillance environnementale, à la restauration des écosystèmes, à la gestion partagée des aires protégées, ainsi qu'à la sensibilisation des communautés locales.

Pour l'événement d'Anivorano, la célébration débutera par la visite du site touristique d'Anjahankely, situé à 23 kilomètres du chef-lieu de la commune, des échanges de bonnes pratiques avec les communautés cogestionnaires de l'Hôtel et Restaurant Anjahankely. Une visite guidée des circuits écotouristiques «Black Lemur» et celle du site de la pépinière fait partie du programme.

En outre, le JRVOI propose un programme riche et diversifié qui inclut carnaval, discours officiel, expositions, conférence-débat...

« Cette journée régionale constitue un moment privilégié de partage autour des enjeux communs et d'échanges réguliers, en vue d'adopter des mesures de renforcement pour une gestion durable des ressources naturelles », a déclaré Théogène, président du comité préparatoire. Ce dernier a toutefois souligné l'incertitude qui a entouré la tenue de l'événement, compte tenu de la conjoncture actuelle.