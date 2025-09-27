Burkina Faso: Souveraineté alimentaire - Le PAM s'aligne sur les priorités du gouvernement

Le Premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo a reçu en audience directeur exécutif adjoint et directeur de l'administration générale du PAM, Carl Skau. La souveraineté alimentaire, la poursuite de la collaboration...ont été évoquées au cours de l'audience.

Le Programme alimentaire mondiale (PAM) est engagé à continuer à apporter son soutien au Burkina Faso afin qu'il atteigne la souveraineté alimentaire. Son directeur exécutif adjoint et directeur de l'administration est venue le confirmer au Premier ministre burkinabè, Jean Emmanuel Ouédraogo, le vendredi 26 septembre dernier, lors de l'audience à lui accorder, à New York.

"Nous allons continuer à travailler pour que les populations qui sont actuellement dans des difficultés, soit sur le plan sécuritaire ou sur le plan humanitaire, puissent avoir de l'aide et puissent être autonomes sur le plan alimentaire", a precisé M. Skau. Pour ce faire, le directeur exécutif adjoint et directeur de l'administration générale du PAM a expliqué que son institution continuera de mobiliser plus de ressources pour s'aligner sur les priorités gouvernementales.

Au cours de son audience, divers sujets ont été abordés avec le Premier ministre. Carl Skau a dit que les crises actuellement qui secouent le monde, en Ukraine, à Gaza et dans d'autres parties du monde ont été aussi les points de leurs échanges. "Nous allons essayer de voir comment nous pouvons, vu que notre budget est réduit, pouvoir être plus efficients dans nos activités" a indiqué Carl Skau. Malgré la reduction des moyens, l'hôte du Premier ministre a insistè que leur partenariat avec le Burkina Faso va se poursuivre afin de trouver des solutions aux problèmes humanitaires et aux alimentaires du Burkina.