Sénégal: Foot/Amicaux - Le pays prépare des chocs contre le Brésil et les États-Unis

27 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Gora Diop

L'équipe nationale du Sénégal s'apprête à vivre de grandes affiches en marge de son programme de préparation pour les prochaines compétitions internationales.

Selon le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, les Lions devraient affronter le Brésil, quintuple champion du monde en novembre prochain en match amical international. La rencontre est en cours de finalisation, mais elle figure déjà dans l'agenda des deux fédérations, ce qui promet une opposition de prestige face à l'une des plus grandes nations du football mondial.

En plus de ce duel de gala, le Sénégal devrait croiser le fer avec les États-Unis au mois de mai 2026, en cas de qualification à la prochaine Coupe du monde. Les Américains, co-organisateurs du Mondial 2026, constituent un adversaire de choix pour tester le niveau des Lions face à une équipe solide et évoluant à domicile. Cette rencontre, qui s'inscrit dans la stratégie de préparation du staff technique des Lions, vise à donner aux hommes de Pape Thiaw bien placé pour la qualification en coupe du monde, un avant-goût de l'environnement du tournoi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président Abdoulaye Fall a par ailleurs annoncé qu'une autre sélection africaine sera également au programme des Lions. La Direction technique nationale et le staff de l'équipe travaillent déjà sur les derniers détails afin d'offrir à Aliou Cissé et à ses hommes une préparation cohérente et compétitive. Pour la FSF, ces confrontation doivent permettre aux champions d'Afrique 2022 d'affiner leur stratégie et de mesurer leur potentiel face à des adversaires de calibre mondial.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.