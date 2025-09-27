Sénégal: Foot/Amicaux - Le pays prépare des chocs contre le Brésil et les États-Unis

L'équipe nationale du Sénégal s'apprête à vivre de grandes affiches en marge de son programme de préparation pour les prochaines compétitions internationales.

Selon le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, les Lions devraient affronter le Brésil, quintuple champion du monde en novembre prochain en match amical international. La rencontre est en cours de finalisation, mais elle figure déjà dans l'agenda des deux fédérations, ce qui promet une opposition de prestige face à l'une des plus grandes nations du football mondial.

En plus de ce duel de gala, le Sénégal devrait croiser le fer avec les États-Unis au mois de mai 2026, en cas de qualification à la prochaine Coupe du monde. Les Américains, co-organisateurs du Mondial 2026, constituent un adversaire de choix pour tester le niveau des Lions face à une équipe solide et évoluant à domicile. Cette rencontre, qui s'inscrit dans la stratégie de préparation du staff technique des Lions, vise à donner aux hommes de Pape Thiaw bien placé pour la qualification en coupe du monde, un avant-goût de l'environnement du tournoi.

Le président Abdoulaye Fall a par ailleurs annoncé qu'une autre sélection africaine sera également au programme des Lions. La Direction technique nationale et le staff de l'équipe travaillent déjà sur les derniers détails afin d'offrir à Aliou Cissé et à ses hommes une préparation cohérente et compétitive. Pour la FSF, ces confrontation doivent permettre aux champions d'Afrique 2022 d'affiner leur stratégie et de mesurer leur potentiel face à des adversaires de calibre mondial.