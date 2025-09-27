Sénégal: Diourbel - CRD sur la situation des inondations - L'entretien des routes et des opérations saupoudrage en vue

Un Comité régional de développement (CRD) sur la situation des inondations dans la région s'est tenu hier, vendredi 26 septembre 2025, à la Gouvernance de Diourbel. Deux mesures importantes ont été prises, après l'évacuation des eaux de pluies. Il s'agit de l'entretien routier mais aussi de l'organisation des opérations de saupoudrage pour éliminer les gites larvaires.

Le plan d'urgence régional mis en oeuvre a permis de libérer certains sites (inondés) de Diourbel des eaux de pluies. Par contre, des zones critiques ont été notées au niveau de Touba, à cause des fortes précipitations notées ces derniers jours. Le Gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, qui a présidé un Comité régional de développement (CRD) sur les inondations hier, vendredi 26 septembre 2025, pense qu'Il faut mutualiser les moyens mais aussi assister les sinistres.

Selon lui, le Fonds de solidarité national s'est déplacé pour pouvoir lancer les transferts financiers dans la région qui compte plus de 8000 sinistrés recensés dans la ville de Touba Mosquée et 288 sinistres enregistrés à Diourbel. Et d'ajouter : «la fondation Sonatel a également appuyé les sinistres en kits alimentaires. Toutefois, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais il y a un 2ème volet où l'Etat du Sénégal s'est engagé pour les accompagner en vivres. L'Etat du Sénégal s'engage à débloquer une enveloppe de 2,5 milliards de FCFA composée entre autres de travaux d'assainissement mais aussi d'appui en vivres».

Apres l'évacuation des eaux de pluies, place à désormais à deux principales activités qui vont suivre. Il s'agit de l'entretien routier mais aussi des opérations de saupoudrage. Ainsi, le Directeur général de l'AGEROUTE, accompagne du chef d'agence régional, s'est engagé, au cours d'une rencontre tenue le lundi, à entretenir des routes à Touba et Diourbel après l'hivernage, a-t-il martelé. Et de rappeler : «nous ne devrons nous limiter à ces deux communes car la route nationale n°3 (RN3) a été impactée au niveau de la commune de Bambey. Nous allons adresser un courrier pour pouvoir intégrer les communes de Bambey et de Mbacké», a soutenu l'exécutif régional de Diourbel.