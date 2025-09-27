Sénégal: Kaolack - Capacitation en plaidoyer - 14 jeunes ambassadeurs formés sur leurs droits

Un effectif de quatorze (14) jeunes issus des différentes localités du pays ont terminé hier, vendredi 26 septembre 2025, à Kaolack (Centre), un atelier de formation de deux (2) jours axé sur la restitution des droits des jeunes. Ces jeunes sont soutenus par sept (7) grandes organisations qui travaillent sur les enfants à travers le monde, à savoir "Wold Vision", Sos Village d'Enfants, "Child Fund", "Save the Children, "Educo", "Terre des Hommes" (Suisse), et Plan International.

La finalité de cette session de renforcement de capacités dont ils ont bénéficié est de faire d'eux, plus tard, de véritables acteurs capables de faire face aux décideurs et réclamer leurs droits les plus absolus. Au menu de l'atelier, diverses thématiques ont été enseignées à ces enfants : Comment communiquer ? Mieux comprendre les techniques de communication, les messages clés sur lesquels il faut toujours mettre l'accent dans la communication ; Mais surtout comment être toujours à l'aise devant des autorités pour être entendu et ne pas figurer comme un simple porteur de voix.

Fuit d'un partenariat entre les enfants ambassadeurs et le consortium d'ONG "Agir Ensemble", cette formation a aussi été un prétexte pour les organisations de protection et de promotion des droits des enfants de rappeler à l'État du Sénégal l'urgence de prendre des mesures concrètes pour la protection et l'effectivité des droits aux enfants.

Dans un contexte marqué par la recrudescence des violations des droits d'enfants dans le pays, dont l'essentiel tourne autour des traitements inhumains et dégradants dont certains enfants sont victimes, la persistance des mariages précoces, les mutilations génitales féminine fréquentes au niveau de certaines communautés, les cas répétés de violence sexuelle exercés sur des mineures, les acteurs de ce partenariat trouvent en effet qu'il est temps que "le gouvernement s'assure de l'exécution du Mémorandum des Enfants du Sénégal présenté par le Premier ministre en Avril dernier".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce Mémorandum regroupe aujourd'hui les questions les plus pertinentes et essentielles à la réalisation effective des droits des enfants. Car certaines revendications comme le Code de l'enfants, le parlement des enfants, l'élimination du phénomène des enfants en situation de rue, la mendicité forcée, les mauvaises conditions de vie des enfants dans des daaras (écoles coraniques), la protection des enfants contre les abus en ligne, l'insuffisance du budget alloué à la protection de l'enfance, entre autres préoccupations qui continuent encore d'occuper la liste des nombreux défis auxquels l'État et ses partenaires au développement doivent faire face, au grand bonheur des enfants dont la vulnérabilité en termes de prise en charge conventionnelle persiste de plus en plus.