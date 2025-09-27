Cote d'Ivoire: INVEST IN du district autonome des savanes - Le CEPICI ouvre de nouvelles perspectives pour l'investissement dans le Nord ivoirien

27 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)

Le Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire (CEPICI), en partenariat avec le District Autonome des Savanes, a organisé le Forum INVEST IN DU DISTRICT AUTONOME DES SAVANES. Cette rencontre de haut niveau a réuni autorités publiques, opérateurs économiques et investisseurs autour d'une ambition commune : faire du District des Savanes un pôle d'attraction majeur pour les investissements structurants.

Une vision intégrée du développement

Le CEPICI a orchestré des panels sur les secteurs phares : mines, énergie, logistique (Port Sec de Ferké), agriculture (coton-anacarde, 2PAI-Nord), éducation-formation, et export. Ces échanges ont permis de démontrer que le développement économique du Nord repose sur un écosystème structuré, soutenu par l'État et dynamisé par le secteur privé.

Le CEPICI, catalyseur d'opportunités

À travers la présentation du nouveau Code des Investissements, de son dispositif d'Aftercare et l'organisation de rencontres B2B/B2G, le CEPICI a réaffirmé son rôle de guichet unique et partenaire stratégique pour accompagner les investisseurs, sécuriser leurs projets et promouvoir un climat des affaires compétitif.

Pour cette première journée, Mme Solange Amichia, Directrice Générale du CEPICI, a souligné l'engagement de l'Institution à « transformer les atouts des Savanes en opportunités concrètes de croissance et de prospérité partagée », en parfaite cohérence avec la vision du Gouvernement ivoirien.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

