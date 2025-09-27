Cote d'Ivoire: Korhogo - Des chercheurs unissent leurs forces pour réinventer l'agriculture africaine

Pendant trois jours, du 23 au 25 septembre 2025, l'Université Péléforo Gon Coulibaly (UPGC) de Korhogo a vibré au rythme d'une importante rencontre scientifique internationale. Chercheurs venus de Côte d'Ivoire, de France, du Bénin, du Burkina Faso et du Mali s'y sont retrouvés pour tracer les grandes lignes du nouveau projet scientifique du Dispositif en Partenariat pour les Systèmes Agro-Sylvo-Pastoraux d'Afrique (DPASAP), désormais tourné vers l'horizon 2026-2030.

Au nom de la présidente de l'UPGC, Pr. Coulibaly Aoua Sougo, le vice-président chargé de la pédagogie et de la vie universitaire, Pr. Nafan Diarrassouba, a salué la présence des hôtes venus d'horizons divers et rappelé l'importance d'un tel rendez-vous.

Les participants ont axé leurs réflexions sur les stratégies à mettre en place pour renforcer la durabilité et la résilience de l'agriculture africaine face aux multiples défis : climatiques, sanitaires, économiques et fonciers. « L'enjeu est de garantir des systèmes alimentaires capables de satisfaire les consommateurs malgré les chocs », a résumé Éric Vall, animateur du dispositif.

Le coordinateur du DPASAP, Dr Alassane Ba, a rappelé que les deux premières phases (2010-2018 et 2018-2025) étaient principalement consacrées à l'agroécologie. « Pour la nouvelle étape, il s'agit d'élargir le champ des recherches en intégrant les systèmes alimentaires afin de mieux répondre à l'évolution des besoins », a-t-il précisé, non sans exprimer sa gratitude à l'UPGC qui accueille pour la deuxième fois, après novembre 2024, cette rencontre d'écriture scientifique.

Une orientation partagée par Rodrigue, enseignant-chercheur à la faculté d'agronomie de l'Université de Parakou (Bénin), qui y voit une opportunité pour accroître les performances agricoles grâce à la recherche collaborative.

Parmi les acteurs présents, le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) de Côte d'Ivoire a marqué sa première participation à ce dispositif. Son représentant, le zootechnicien Sévérin Koidja, a salué « une dynamique porteuse d'innovations » et un cadre propice à la co-construction de solutions adaptées aux réalités du terrain.

Cet atelier, dédié à la rédaction du nouveau projet scientifique du DPASAP, s'annonce comme une étape déterminante dans la construction de systèmes agro-sylvo-pastoraux capables d'assurer la sécurité alimentaire, de renforcer la résilience des communautés et de positionner l'Afrique comme un acteur majeur des transitions agricoles mondiales.