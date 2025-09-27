« Un peuple qui vend son vote pour 2.000 ou 5.000 francs renonce à son avenir », a rappelé Emmanuel Obakamba Ombana devant les populations du 2e Arrondissement de Franceville. Pour lui, il est temps de rompre avec cette politique de misère, fondée sur les sandwichs électoraux, les canettes de jus ou les tee-shirts distribués à chaque élection, et de bâtir un véritable sursaut patriotique.

Tout au long de la campagne, Emmanuel Obakamba Ombana a présenté sa vision et son projet politique, en mettant au centre les préoccupations réelles des populations : chômage des jeunes, vie chère, foncier, accès à la santé, éducation et avenir de la jeunesse. Sa candidature, portée par une *dynamique de proximité, a su séduire et conscientiser les habitants des 16 quartiers du 2e Arrondissement de la Commune de Franceville.

De meeting en causerie, Emmanuel Obakamba Ombana a exhorté les électeurs à dépasser les 2.000 F et 5.000 F offerts, à refuser les illusions des sandwichs électoraux et à voter pour la dignité. Car un vote responsable, dit-il, est la seule arme pour libérer les familles de la pauvreté et ouvrir la voie à un avenir digne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Emmanuel Obakamba Ombana, c'est le candidat qui refuse la manipulation électorale, c'est la voix d'un 2e Arrondissement de la Commune de Franceville debout.Emmanuel Obakamba Ombana, c'est l'avenir et la dignité retrouvée.