Tunisie: France - Cap sur de nouveaux partenariats économiques

Des responsables de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) et de l'ambassade de France à Tunis se sont réunis vendredi pour examiner les opportunités d'investissement et renforcer la coopération bilatérale.

La rencontre, présidée par Samir Majoul, président de l'UTICA, et Anne Guéguen, ambassadrice de France en Tunisie, a permis d'explorer les moyens de dynamiser les échanges commerciaux et d'attirer de nouveaux investissements, dans la perspective du Conseil d'association Tunisie-Union européenne prévu en octobre 2025.

Les discussions ont porté sur les relations économiques privilégiées entre les deux pays. La France reste en effet le premier partenaire commercial et le principal investisseur étranger en Tunisie. Les parties ont toutefois relevé certains obstacles freinant les exportations tunisiennes, notamment les barrières douanières et non douanières qui affectent des secteurs clés tels que l'huile d'olive et le textile. La Tunisie a réaffirmé à cette occasion son engagement à préserver sa souveraineté alimentaire et sa sécurité agricole.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plusieurs pistes de coopération ont été mises en avant, parmi lesquelles la transition énergétique, l'intelligence artificielle, les technologies numériques, les composants automobiles et aéronautiques, les infrastructures et la formation professionnelle. Dans ce cadre, la Tunisie accueillera les 20 et 21 novembre 2025 la deuxième édition du Forum méditerranéen sur l'intelligence artificielle, après une première édition organisée à Marseille. Cet événement vise à mobiliser les jeunes talents et à positionner la région comme un acteur de l'innovation numérique.

Anne Guéguen a également réitéré le soutien de la France au secteur touristique tunisien, en mettant en avant l'objectif d'accroître le nombre de visiteurs français et de valoriser davantage les atouts culturels et naturels du pays.

Par ailleurs, l'UTICA a été conviée au « Forum Affaires Tunisie 2025 », organisé par Business France le 28 octobre à Paris, consacré aux secteurs stratégiques et au développement durable.

Cette réunion, à laquelle ont également pris part Arnaud Guigné, chef du service économique régional de l'ambassade, Philippe Garcia, directeur de la zone Afrique du Nord de Business France, ainsi que plusieurs responsables de l'UTICA, s'inscrit dans la perspective du Conseil d'association Tunisie-UE, considéré comme une étape clé pour approfondir les relations bilatérales.