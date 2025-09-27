Afrique: Abdoulaye Fall - 'Il n'y aura pas de billets physiques pour le match Sénégal-Mauritanie'

Dakar — Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, annonce des changements dans la billetterie avec la mise en place d'une plateforme d'achat en ligne de billets lors du prochain match des Lions face à la Mauritanie, le 14 octobre, comptant pour la dernière journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du monde 2026.

"Il y aura des changements. Il n'y aura pas de billets physiques. Tout sera vendu en ligne. On a finalisé certaines conventions. Nous avons finalisé avec Orange money, nous sommes en négociations avec Wave", a-t-il dit.

Le nouveau président de la FSF s'exprimait en wolof dans l'émission hebdomadaire de la RTS (télévision publique), "Nay leer".

Abdoulaye Fall a indiqué que les billets pour le Match des Lions face aux Mourabitounes seront achetés par Orange money ou la plateforme de la FSF.

"Nous avons déjà fait les tests. Sur le plan de l'organisation, il y aura des changements. Nous avons pris certaines dispositions ", a-t-il insisté.

Sur le plan sécuritaire, il souligne qu'il y aura une évolution, tout en relevant qu'il y a une chose qu'il ne maîtrise pas : le plan de circulation.

"Nous allons en discuter avec les autorités de la sécurité, la gendarmerie et la Police sur un plan de communication, pour améliorer les choses", a-t-il ajouté.

Il a annoncé par ailleurs le lancement d'une plateforme pour l'accréditation des médias.

En début septembre, lors du match Sénégal-Soudan du Sud au stade Maître Abdoulaye-Wade, plusieurs couacs ont été relevés dans l'organisation, poussant la Fédération sénégalaise de football à présenter ses "excuses pour les désagréments notés".

Il s'agit des désagréments concernant la billetterie, les accréditations et l'occupation des places, entre autres.

La FSF avait promis de travailler à améliorer l'organisation pour les prochaines rencontres.

Les deux dernières rencontres de l'équipe nationale de football du Sénégal comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde vont se tenir le 10 octobre à Djouba, contre le Soudan du Sud, et le 14 du même mois à Dakar, contre la Mauritanie.

Les Lions ont fait un pas important vers la qualification en Coupe du monde dans le groupe B, en renversant (3-2) la République démocratique du Congo à Kinshasa lors de la huitième journée.

Cette victoire a propulsé le Sénégal en tête du Groupe B, avec 18 points, soit deux de plus contre l'équipe congolaise.