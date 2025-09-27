Afrique: Abdoulaye Fall suggère d'accompagner les clubs qualifiés pour les compétitions africaines

Le nouveau président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a suggéré, jeudi, à la ministre de la Jeunesse et des Sports d'accompagner les clubs qualifiés pour les compétitions africaines (Ligue des Champions et Coupe de la CAF).

" Permettez-moi, à présent, de vous suggérer un accompagnement accru pour nos clubs qualifiés pour les compétitions africaines (Ligue des Champions et Coupe de la CAF). Le soutien de l'État à ces clubs représente un investissement stratégique", a-t-il dit.

Le président de la FSF s'exprimait lors de son installation et de celle des membres du Comité exécutif par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye.

" En les aidant à dépasser le premier tour, nous leur permettons d'accéder à des "Prize Money" substantiels, augmentant ainsi significativement leurs capacités financières. Cet apport est essentiel pour une meilleure prise en charge de nos jeunes talents, évitant ainsi leur départ précoce et non encadré, en renforçant structurellement l'ensemble de notre écosystème", a-t-il plaidé.

Face aux difficultés auxquelles sont confrontés les deux clubs représentant le Sénégal dans les compétions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF) pour la saison 2025-2026, le Jaraaf et Génération foot, la FSF a annoncé, la semaine dernière, avoir débloqué une subvention de 50 millions FCFA, soit une enveloppe de 25 millions FCFA pour chaque club.

Le Jaraaf de Dakar participe à la Ligue africaine des champions, et Génération Foot est en lice pour la Coupe de la Confédération africaine de football.

Le Jaraaf de Dakar va disputer, ce week-end, le match retour des préliminaires de la Ligue des champions face à la Colombe Sportive du Sud, un club du Cameroun. A l'aller, les deux équipes étaient à égalité (0-0).

De son côté, GF a concédé le nul (1-1) devant l'Académie de Football Amadou Diallo, basée à Abidjan-Plateau.

Dimanche, les Grenats vont devoir chercher la qualification chez les Ivoiriens.