Sénégal: Des parlementaires plaident pour l'augmentation du budget du LYNAQE de Kaffrine

Kaffrine — Des députés ont plaidé pour une augmentation du budget alloué au Lycée Armée-nation pour la qualité et l'équité (LYNAQE) de Kaffrine (centre), afin de permettre à cet établissement d'excellence d'améliorer ses performances scolaires, a appris l'APS du président de la Commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs de l'Assemblée nationale.

"Nous plaidons pour une augmentation, mais aussi pour plus de célérité dans la mise en place du budget destiné au LYNAQE. Cela facilitera la prise en charge des élèves et contribuera à couvrir les dépenses pédagogiques", a notamment déclaré El Hadji Guèye, président de la Commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs de l'Assemblée nationale.

M. Guèye était à la tête d'une délégation de parlementaires en tournée dans la région de Kaffrine. La délégation s'est rendue au "daara" (école coranique) de Khourdane, dans le département de Koungheul, à l'Inspection d'académie (IA) de Kaffrine et au LYNAQE.

La mission était composée de membres de la commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs, mais aussi ceux de la commission chargée du développement rural à l'Assemblée nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de cette requête, le parlementaire a insisté sur la nécessité de relever le taux brut de scolarisation (TBS) encore faible dans la région de Kaffrine. El Hadji Guèye a souligné l'importance d'une formation à la fois coranique et professionnelle, à travers l'intégration des "daaras" dans le système éducatif national, notamment par la promotion du modèle "daara-atelier".

"Investir dans les +daaras+, c'est préserver le patrimoine religieux et culturel tout en ouvrant aux jeunes des perspectives d'insertion grâce à des métiers qualifiants", a-t-il soutenu.

Les parlementaires étaient reçus, entre autres, par l'inspecteur d'académie de Kaffrine, Mamadou Niang, et le commandant du LYNAQUE de Kaffrine, le colonel Cheikhna Dieng.

"Nous saluons ce modèle et la vision du gouvernement qui vise à réunir les enfants pour cultiver la qualité dans les études et contribuer efficacement au développement du pays. Nous avons trouvé ici une équipe engagée et dynamique", a magnifié El Hadji Guèye.

L'inspecteur d'académie de Kaffrine, Mamadou Niang, a exprimé sa satisfaction par rapport à cette mission parlementaire, en présence du Commandant du LYNAQE, le colonel Cheikhna Dieng.

Il en a profité pour soumettre aux élus plusieurs préoccupations, dont le déficit d'enseignants, leur disponibilité à temps, ainsi que les problèmes liés aux abris provisoires.