Sénégal: Lancement du Réseau des écoles durables du Sénégal

Toubacouta — L'Inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF), Ameth Georges Diouf, a été élu président du Réseau des écoles durables du Sénégal (REDS), mis en place au cours d'une assemblée générale constitutive, tenue vendredi à Toubacouta (Fatick, centre), a constaté l'APS.

"L'objectif, c'est d'autonomiser et de responsabiliser nos écoles dans la gestion des questions environnementales et d'essayer de faire de sorte à pérenniser les initiatives déjà engagées par l'association Nebeday", a expliqué M. Diouf, par ailleurs IEF du département de Foundiougne.

Pour cela, il estime qu'il faudrait créer un réseau des écoles durables, les fédérer par des labels pour tendre vers une "société éducative beaucoup plus efficiente, beaucoup plus inclusive et beaucoup plus résiliente".

"Nous avons eu à retenir et à valider cinq labels notamment celui lié à l'école verte, un label relatif à l'école, une nourriture saine, un label pour identifier et tracer les écoles propres et un label relatif à une citoyenneté durable", a souligné le président du REDS.

Co-directeur de l'association "Nebeday", une structure qui a appuyé la création de ce réseau des écoles durables, Jean Gupp espère qu'avec une telle initiative, les établissements scolaires sénégalais deviendront des écoles durables.

"Si on veut vivre durablement au Sénégal, on a besoin d'arbres, de gérer nos déchets, de faire attention à notre santé, d'avoir une citoyenneté durable et que les gens soient bienveillants les uns des autres. Tous ces points sont constitués de labels et les écoles les obtiennent avec des critères très précis", a-t-il fait valoir.

D'après M. Gupp, cette idée de labellisation et de réseautage des écoles "peut porter des fruits".

Françoise Daxhelet, administratrice de programmes à l'Agence de coopération des entités gouvernementales de la Belgique francophone (APEFE), une structure en coopération avec le gouvernement du Sénégal depuis 1991, a été convaincue par l'Impact opérationnel de "Nebeday" dans la préservation de l'environnement et l'éducation environnementale.

L'APEFE a mis en place un projet de consolidation et d'appui au programme d'éducation environnementale en vigueur depuis 2019.

"Notre accompagnement consiste à appuyer le déploiement du dispositif d'éducation environnementale dans une quarantaine d'écoles, ainsi que la mise à l'échelle et la labellisation des écoles durables", a précisé Mme Daxhelet.