Sénégal: Des journalistes et animateurs veulent accorder à la langue Soninké 'une place de choix' dans les médias

Dakar — L'association des journalistes, techniciens et animateurs Soninké (AJTAS) travaille pour que la langue Soninké ait une "place de choix" dans les médias sénégalais, a t-on appris de son président Siabou Kamara.

"Nous travaillons d'arrache-pied aussi pour que la langue Soninké, à l'instar des autres langues du Sénégal, trouve une place de choix au sein de nos médiums, au sein de nos entreprises de presse, afin de mieux promouvoir la langue Soninké et les autres langues aussi", a dit M. Kamara.

Il s'exprimait, jeudi, lors de la célébration de la Journée internationale de la langue Soninké organisée à l'Institut islamique de Dakar.

Cette journée a été décrétée depuis 2023 par l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) et célébrée le 25 septembre de chaque année.

Selon Siabou Kamara, l'AJTAS a déjà travaillé avec le groupe Méta pour "googliser" la langue Soninké afin de permettre à une personne qui est au fin fond du village de suivre un journal grâce à l'Intelligence artificielle.

"Elle pourra percevoir l'édition en langue Soninké pour mieux comprendre et appréhender ce qui se passe dans le monde. Nous avons travaillé là-dessus, le moteur de recherche a beaucoup évolué, si bien qu'il reste des efforts à consacrer encore", a-t-il fait savoir.

En tant que journalistes et animateurs, les membres de l'AJTAS ont des contenus en Soninké qui participent à la promotion de la langue qui bénéficie aussi de la publication d'écrits avec d'autres entités.

Siakou Kamara est revenu sur les raisons pour lesquelles l'Unesco a instauré cette journée internationale, insistant sur l'importance de la langue Soninké dont "la spécificité, mais aussi la grandeur et sa civilisation rayonnent à travers le monde partout où se trouvent les Soninkés, au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, en Guinée, en Gambie, mais aussi dans plusieurs autres pays".