Afrique: Vingt inspecteurs de l'Autorité de régulation du secteur pétrolier du Tchad formés au Sénégal

27 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Un groupe de 20 inspecteurs de l'Autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad (ARSAT) ont reçu, jeudi à Dakar, leurs certificats à l'issue d'une formation intensive de cinq mois à l'Institut national du pétrole et du gaz (INPG), a constaté l'APS.

"Aux nouveaux inspecteurs, vous êtes aujourd'hui armés des connaissances et compétences nécessaires pour assumer vos missions de régulation et de contrôle au service de l'État tchadien et de ses citoyens", a déclaré Dr Fall Mbaye, directeur général de l'INPG du Sénégal

Il s'exprimait lors de la cérémonie de graduation des inspecteurs de l'ARSAT formés par l'INPG.

"C'est toute l'Afrique qui gagne à renforcer ses ressources humaines dans des secteurs aussi stratégiques que celui des hydrocarbures", a déclaré Dr Fall Mbaye.

"Cette formation illustre pleinement la pertinence et la force de la coopération sud-sud. Elle démontre que nos pays africains disposent de l'expertise, du savoir-faire et de la volonté de bâtir ensemble des solutions adaptées à nos réalités", a-t-il ajouté.

Il a précisé que le partenariat entre l'INPG et l'ARSAT en est une preuve concrète, parce qu'il s'agit d'une alliance entre deux institutions africaines, qui travaillent main dans la main pour relever les défis du développement et de la souveraineté énergétique.

Par ailleurs, Dr Fall Mbaye indique que cette cérémonie constitue aussi "un jalon important dans la coopération entre le Sénégal et le Tchad, et plus largement entre les nations africaines qui choisissent de construire ensemble leur avenir énergétique".

Le directeur général de l'Institut national du pétrole et du gaz a réitéré l'engagement de l'INPG à poursuivre "cette dynamique qui consiste à former, accompagner, et mettre à la disposition de nos pays des ressources humaines de qualité, capables de relever les défis d'aujourd'hui et d'anticiper ceux de demain".

