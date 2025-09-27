Tunisie: Un réseau de trafic de drogues et de stupéfiants entre Kasserine et Ariana démantelé

Les agents de la Sous-Direction de lutte contre les stupéfiants relevant de la Direction de la police judiciaire d'El Gorjani sont parvenus à démanteler un réseau actif dans le trafic de drogue entre Kasserine et Ariana, et à interpeller ses membres au niveau de Zaghouan.

Selon les informations disponibles, et dans le cadre de la traque des réseaux de trafic de drogue et des personnes actives dans ce domaine, les agents de la Sous-Direction de lutte contre les stupéfiants d'El Gorjani ont reçu des renseignements faisant état de l'activité d'un réseau de trafic de drogue entre Kasserine et Ariana.

Après avoir obtenu les autorisations et réquisitions judiciaires nécessaires, les itinéraires empruntés par les membres du réseau ont été identifiés, permettant de tendre une embuscade bien orchestrée au niveau de Zaghouan. Une voiture à bord de laquelle se trouvaient deux individus venant de Kasserine a été encerclée. Une fouille minutieuse du véhicule a permis de saisir une quantité de cannabis qu'ils prévoyaient de transporter vers le gouvernorat d'Ariana dans le but d'y la distribuer.

L'approfondissement des enquêtes a conduit à l'arrestation d'autres membres et à la garde à vue de toutes les parties concernées pour les besoins de l'enquête.