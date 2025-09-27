Tunisie: Un réseau de trafic de drogues et de stupéfiants entre Kasserine et Ariana démantelé

27 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les agents de la Sous-Direction de lutte contre les stupéfiants relevant de la Direction de la police judiciaire d'El Gorjani sont parvenus à démanteler un réseau actif dans le trafic de drogue entre Kasserine et Ariana, et à interpeller ses membres au niveau de Zaghouan.

Selon les informations disponibles, et dans le cadre de la traque des réseaux de trafic de drogue et des personnes actives dans ce domaine, les agents de la Sous-Direction de lutte contre les stupéfiants d'El Gorjani ont reçu des renseignements faisant état de l'activité d'un réseau de trafic de drogue entre Kasserine et Ariana.

Après avoir obtenu les autorisations et réquisitions judiciaires nécessaires, les itinéraires empruntés par les membres du réseau ont été identifiés, permettant de tendre une embuscade bien orchestrée au niveau de Zaghouan. Une voiture à bord de laquelle se trouvaient deux individus venant de Kasserine a été encerclée. Une fouille minutieuse du véhicule a permis de saisir une quantité de cannabis qu'ils prévoyaient de transporter vers le gouvernorat d'Ariana dans le but d'y la distribuer.

L'approfondissement des enquêtes a conduit à l'arrestation d'autres membres et à la garde à vue de toutes les parties concernées pour les besoins de l'enquête.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.