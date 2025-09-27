Tunisie: Libération d'un agent de la douane dans l'affaire de la saisie d'une demi-tonne de drogue au port de Radès

Le parquet près le tribunal de première instance de Ben Arous a ordonné, jeudi, la libération de l'agent de la douane qui avait été placé en garde à vue dans le cadre de l'affaire de la saisie de près de 500 kilos de drogue au port de Radès.

Selon une source judiciaire citée par Diwan FM, la marchandise illicite avait été dissimulée avec soin dans des équipements électroménagers transportés dans un conteneur en provenance d'un pays européen. Ce conteneur appartenait à une société spécialisée dans l'importation d'appareils électroménagers.

Au début de l'enquête, le parquet avait ordonné la garde à vue de l'agent de la douane ainsi que d'une responsable d'une société opérant dans le domaine du transport maritime. L'enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités et les éventuelles complicités dans cette affaire de trafic international de stupéfiants.