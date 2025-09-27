Guinée: La Nouvelle Constitution promulguée par le président de la transition

Dans un décret lu à la télévision nationale tard dans la soirée de ce vendredi, 26 septembre 2025, Général Mamadi Doumbouya, président de la Transition a promulgué la nouvelle Constitution adoptée par référendum le 21 septembre dernier.

Ce décret du Président Mamadi Doumbouya intervient juste après la proclamation par la Cour Suprême des résultats définitifs du référendum constitutionnel.

Selon les résultats définitifs proclamés par la Cour Suprême, cette nouvelle constitution a obtenu 89,38 % des voix soit 5 135 951 des suffrages exprimés.