Tunisie: Barrages - Un taux de remplissage de 28.3%

27 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le stock des barrages en Tunisie a atteint 669 millions de mètres cubes, soit un taux de remplissage de 28,3 %, selon les données arrêtées au vendredi 26 septembre 2025. Ces chiffres ont été communiqués par Anis Ben Rayana, expert agricole.

Intervenant ce samedi dans l'émission « Expresso Weekend », Ben Rayana a ajouté que, par rapport à la même période en 2024, le stock des barrages était de 527 millions de mètres cubes, ce qui représente une augmentation de 56 millions de mètres cubes par rapport à la moyenne des trois dernières années.

Le stock total des barrages (669 millions de mètres cubes) se répartit comme suit :

Régions du Nord : 91,6 % du stock, soit 33,1 % du taux de remplissage.

Régions du Centre : 55 millions de mètres cubes, soit un taux de remplissage de 9,9 %.

Cap Bon (petits barrages) : Seulement 1,7 % du stock, soit 11,4 millions de mètres cubes et un taux de remplissage de 18,4 %.

Selon Ben Rayana, les apports en eau de pluie depuis le début de la saison (1er septembre 2025) s'élèvent à environ 22 millions de mètres cubes, alors que la moyenne habituelle est de 69 millions de mètres cubes. Cela représente un déficit de 58,6 % par rapport à la moyenne.

Anis Ben Rayana a également fait remarquer que les précipitations ont été inférieures à la moyenne, atteignant seulement 13,9 millimètres au cours des 26 premiers jours de septembre, contre une moyenne pour cette période de 21,9 millimètres. Les pluies tombées représentent donc seulement 64 % des moyennes saisonnières.

