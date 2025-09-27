Tunisie: Mohamed Ali Nafti réaffirme le soutien du pays aux Palestiniens

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a participé hier vendredi à la réunion annuelle de coordination des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), tenue en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Lors de cette réunion, il a réaffirmé la position ferme et constante de la Tunisie en soutien au peuple palestinien résilient dans la défense de ses droits légitimes et inaliénables à établir un État indépendant et souverain sur l'intégralité de ses territoires historiques avec Jérusalem-Est pour capitale.

Dans sa déclaration, il a également souligné que la cause palestinienne, étant l'une des questions islamiques fondamentales, traverse une phase historique cruciale qui sera inéluctablement couronnée par une victoire certaine, grâce au soutien et à l'appui de la voix islamique unifiée qui l'a placée en tête des priorités de l'organisation onusienne en ce 80e anniversaire de sa fondation.

M. Nafti a appelé la communauté internationale, et notamment le Conseil de sécurité, à assumer pleinement sa responsabilité morale et légale face à la détérioration de la paix et de la sécurité internationales. Cette détérioration est causée par les violations répétées du droit international et de la Charte des Nations Unies par l'entité occupante, sans qu'aucune dissuasion ni sanction ne soit appliquée. Il a réitéré l'appel de la Tunisie à une action internationale ferme et efficace pour demander des comptes à cette entité et empêcher l'effondrement de l'ordre international tout entier.

Il a également mis en garde contre la montée des courants extrémistes dans plusieurs régions du monde, proposant une coordination étroite entre les Missions permanentes de l'OCI à New York, Genève et Bruxelles. L'objectif serait de transmettre la véritable image de l'Islam et des Musulmans aux différents niveaux structurels, ainsi qu'à l'ensemble de la société civile internationale et des institutions académiques mondiales.

Enfin, il a appelé au développement des mécanismes de dialogue comme moyen de compréhension mutuelle et de coexistence pacifique entre les nations et les peuples, saluant l'importance du Mécanisme onusien de l'Alliance des Civilisations, auquel la Tunisie a adhéré.