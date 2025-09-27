Afrique: Octobre prochain - La Tunisie abritera la quatrième édition du congrès international d'oncologie

27 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La Tunisie accueillera la quatrième édition du Congrès international d'oncologie les 3, 4 et 5 octobre prochains, sous l'égide du Ministère de la Santé.

Dans ce contexte, le Dr. Ghazi Jerbi, spécialiste en chirurgie oncologique et Président de l'association Nourane pour la prévention des maladies cancéreuses, a indiqué que cette édition verra la participation de 30 experts de plusieurs nationalités.

Lors de son intervention dans l'émission « Youm Saïd » sur les ondes de la Radio Nationale, le Dr. Jerbi a précisé que cette session accueillera des spécialistes et des chefs de service venant de Suisse, d'Italie, de Belgique, du Luxembourg, d'Algérie, de Libye, du Qatar, des Émirats et du Maroc.

Dr. Ghazi Jerbi a également mentionné que 30 conférences seront présentées, portant sur les dernières avancées en matière de traitement et de diagnostic des maladies cancéreuses.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.