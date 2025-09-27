Afrique: Octobre prochain - La Tunisie abritera la quatrième édition du congrès international d'oncologie

La Tunisie accueillera la quatrième édition du Congrès international d'oncologie les 3, 4 et 5 octobre prochains, sous l'égide du Ministère de la Santé.

Dans ce contexte, le Dr. Ghazi Jerbi, spécialiste en chirurgie oncologique et Président de l'association Nourane pour la prévention des maladies cancéreuses, a indiqué que cette édition verra la participation de 30 experts de plusieurs nationalités.

Lors de son intervention dans l'émission « Youm Saïd » sur les ondes de la Radio Nationale, le Dr. Jerbi a précisé que cette session accueillera des spécialistes et des chefs de service venant de Suisse, d'Italie, de Belgique, du Luxembourg, d'Algérie, de Libye, du Qatar, des Émirats et du Maroc.

Dr. Ghazi Jerbi a également mentionné que 30 conférences seront présentées, portant sur les dernières avancées en matière de traitement et de diagnostic des maladies cancéreuses.