Tunisie: Entretien entre le ministre des Affaires Etrangères et son homologue allemand - Renforcer la coopération bilatérale

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nefti, s'est entretenu, hier vendredi à New York, avec son homologue allemand, Johann Wadephul. Ils ont réaffirmé leur volonté commune de hisser au plus haut niveau les solides relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays, notamment à l'approche de la célébration du soixante-dixième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques l'année prochaine.

Au cours de la rencontre, qui s'est déroulée dans le cadre de sa participation aux travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Nefti a souligné le désir de la Tunisie de renforcer davantage la coopération bilatérale, d'accroître les investissements conjoints et de diversifier leurs domaines.

Cela concerne particulièrement les secteurs des énergies renouvelables, des infrastructures, des projets visant à atténuer les répercussions du changement climatique, ainsi que le développement du secteur touristique et le soutien aux échanges commerciaux, selon un communiqué publié ce samedi par le ministère des Affaires étrangères.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la consultation et la coordination afin d'assurer le suivi des programmes de coopération existants entre les deux pays, ainsi que dans le cadre des relations de partenariat tuniso-européen.