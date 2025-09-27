Tunisie: Vers la création d'un centre régional de formation en biotechnologie

27 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère de la Santé a annoncé, vendredi, l'étude d'un projet visant à créer un centre régional de formation en biotechnologie en Tunisie. L'initiative a été au coeur d'une réunion présidée par le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani, en présence de chercheurs et d'experts nationaux spécialisés dans la biotechnologie, la fabrication de vaccins, la formation et la recherche scientifique.

Ce futur centre s'inscrit dans une vision nationale qui ambitionne de valoriser les compétences scientifiques tunisiennes, de renforcer le rôle de la Tunisie comme acteur de référence dans ce domaine stratégique et de favoriser la coopération internationale à travers l'échange d'expertises.

Le ministre a insisté sur la nécessité d'investir davantage dans la recherche scientifique et la formation, soulignant l'urgence d'accélérer les procédures pour concrétiser ce projet. Il a également affirmé l'engagement du ministère à soutenir la montée en compétence des chercheurs et spécialistes tunisiens en biotechnologie moderne, rappelant que le pays dispose déjà d'un tissu industriel avancé susceptible de consolider cette dynamique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le ministère, la mise en place d'un tel centre contribuerait non seulement à développer la souveraineté scientifique et technologique de la Tunisie, mais aussi à renforcer sa capacité à innover dans des secteurs vitaux, tels que la santé et l'industrie pharmaceutique.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.