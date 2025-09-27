Tunisie: Vers la création d'un centre régional de formation en biotechnologie

Le ministère de la Santé a annoncé, vendredi, l'étude d'un projet visant à créer un centre régional de formation en biotechnologie en Tunisie. L'initiative a été au coeur d'une réunion présidée par le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani, en présence de chercheurs et d'experts nationaux spécialisés dans la biotechnologie, la fabrication de vaccins, la formation et la recherche scientifique.

Ce futur centre s'inscrit dans une vision nationale qui ambitionne de valoriser les compétences scientifiques tunisiennes, de renforcer le rôle de la Tunisie comme acteur de référence dans ce domaine stratégique et de favoriser la coopération internationale à travers l'échange d'expertises.

Le ministre a insisté sur la nécessité d'investir davantage dans la recherche scientifique et la formation, soulignant l'urgence d'accélérer les procédures pour concrétiser ce projet. Il a également affirmé l'engagement du ministère à soutenir la montée en compétence des chercheurs et spécialistes tunisiens en biotechnologie moderne, rappelant que le pays dispose déjà d'un tissu industriel avancé susceptible de consolider cette dynamique.

Selon le ministère, la mise en place d'un tel centre contribuerait non seulement à développer la souveraineté scientifique et technologique de la Tunisie, mais aussi à renforcer sa capacité à innover dans des secteurs vitaux, tels que la santé et l'industrie pharmaceutique.