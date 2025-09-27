Sénégal: Sedhiou - Quarante femmes outillées pour une gouvernance inclusive et durable des organisations locales

Le Comité d'appui et de soutien au développement économique et social (CASADES) a organisé, jeudi, à Sédhiou (sud), une session de formation dédiée à quarante femmes issues des différentes communes du département, une rencontre qui vise à renforcer le leadership féminin et la consolidation de la gouvernance locale, a constaté l'APS.

La session, tenue dans l'hôtel de ville de Sédhiou, a permis aux participantes majoritairement membres d'associations, de groupements économiques et d'organisations non gouvernementales d'aborder six thématiques clés : la structuration organisationnelle, la gestion administrative et financière, le leadership féminin, la résolution des conflits internes, le dialogue intergénérationnel et la participation citoyenne.

Cette initiative, soutenue par la Fondation Konrad Adenauer, s'inscrit dans une stratégie de capacitation des actrices locales pour une gouvernance "participative, inclusive et efficace" des organisations communautaires.

Selon Bassa Diawara, directeur exécutif de CASADES, cette formation répond à un besoin urgent.

" Un diagnostic participatif a révélé des lacunes importantes dans la gouvernance des organisations féminines, notamment en matière de prise de décision, de gestion transparente et de communication interne. Il est impératif de doter ces femmes des outils nécessaires pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle dans le développement local", a-t-il préconisé.

Mame Aly Diallo, adjoint au maire de Sédhiou, a salué l'initiative, soulignant que "la gouvernance locale ne peut être efficace sans une implication active des femmes".

Il a ajouté que CASADES, à travers cette session de renforcement des capacités des femmes leaders, rend un "service précieux" à la collectivité territoriale.

Les participantes ont été invitées à élaborer des plans d'action concrets à l'issue des travaux, afin de corriger les dysfonctionnements identifiés et de proposer des solutions adaptées aux réalités de leurs structures. Ces plans seront suivis et évalués par CASADES dans une logique d'accompagnement durable.

Jonathan Nowak, représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer au Sénégal, a réaffirmé l'engagement de son institution en faveur de la Casamance.

"Cette région est au coeur de notre stratégie d'appui à la démocratie locale", a-t-il assuré, ajoutant que le partenariat avec CASADES est "porteur, car il valorise les compétences locales et renforce la résilience des femmes face aux défis socio-économiques".

Il a également salué l'engagement des femmes de Sédhiou, qu'il considère comme des "piliers" de la société sénégalaise. " Leur implication dans la gouvernance est essentielle pour construire une nation forte, équitable et démocratique", a-t-il affirmé.

Cette session marque une étape importante dans la promotion du leadership féminin à Sédhiou. Elle ouvre la voie à une meilleure structuration des organisations de femmes, à une gouvernance plus transparente et à une participation accrue dans les instances de décision locales.

Les participantes, enthousiastes et engagées, ont exprimé leur volonté de mettre en oeuvre les acquis de la formation dans leurs communautés respectives.