Sénégal: Tivaouane - Des agents des Forces de défense et sécurité formés au pilotage de drones

Tivaouane — Une dizaine d'éléments des forces de défense et de sécurité (FDS) prennent part à Tivaouane (région de Thiès) à une formation au pilotage de drones, dans le cadre du programme national "Sénégal Digital Show", une session de formation aux compétences digitales monétisables, à l'intention de 500 jeunes.

Des agents de divers corps , participent à une formation au pilotage de drones, qui vise à renforcer leur efficacité opérationnelle, notamment dans les missions de secours, de surveillance et de sécurisation.

"La formation au pilotage de drones est très importante, car elle va considérablement nous faciliter le travail, notamment dans les opérations de reconnaissance des sites en détresse", a dit à l'APS Le sergent-chef Cheikh Omar Sow, sapeur-pompier.

Le soldat du feu qui a insisté sur "la valeur stratégique de cet apprentissage", a expliqué qu'en cas d'inondations, l'usage des drones permet d'identifier rapidement les zones sinistrées et de mieux coordonner les interventions.

Il a ajouté que l'apport de ces outils va bien au-delà de la reconnaissance. "Il existe des drones extincteurs, des drones de surveillance, autant d'équipements capables d'appuyer efficacement les services de secours et de renforcer la rapidité de nos interventions", a précisé le sergent chef Omar Sow.

Pour sa part, l'agent de police Ndèye Awa Guèye, en service au commissariat urbain de Tivaouane, a souligné la complémentarité entre le pilotage de drones et les missions sécuritaires quotidiennes.

"La manipulation du drone et la sécurisation, qui est notre métier, sont intimement liées. Cette formation va beaucoup nous servir", a-t-elle affirmé, appelant à la multiplication de telles initiatives.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des compétences numériques des FDS, a dit l'adjudant Cheikh Gaye du commissariat urbain de Tivaouane.

"Depuis mercredi, nous suivons un programme axé sur le digital, avec des modules en marketing digital, développement web et multimédia", a-t-il dit, non sans ajouter : "le module consacré au pilotage de drones est essentiel", car il répond directement aux défis opérationnels auxquels ils font face

Tous les participants ont insisté sur la nécessité de pérenniser et d'élargir ces formations pour consolider durablement les capacités des FDS, tant dans la gestion des urgences que dans les missions de surveillance et de prévention.

Le programme national "Sénégal Digital Show", porté par l'organisation Marketing Solution Center (MSC), a été lancé mercredi à Tivaouane, où 500 jeunes bénéficieront d'une formation aux compétences digitales monétisables sur quatre jours.

La cérémonie de lancement s'est tenue à la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté de Tivaouane.

Dans le cadre de sa mission de démocratisation de l'accès au numérique, le programme Sénégal Digital Show entreprend une tournée dans les 46 départements du pays, avec l'objectif de former 20 000 jeunes aux métiers du digital et de contribuer à la création de 600 startups formalisées à l'horizon 2026.