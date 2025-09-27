Afrique: Pays-Bas et Ouganda signent un accord pour l'accueil de migrants déboutés par Amsterdam

27 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Jean-Jacques Héry

Un accord entre les Pays-Bas et l'Ouganda pour l'accueil des demandeurs d'asile déboutés par Amsterdam. La coopération actée par les deux gouvernements ferait de l'Ouganda un point de transit pour les personnes originaires de pays proches de l'Ouganda et déboutées du droit d'asile aux Pays-Bas. Elles y seraient temporairement logées avant de retourner dans leur pays.

L'accord s'est concrétisé, jeudi 25 septembre 2025, par une lettre d'intention signée en marge du sommet de l'ONU par le ministre néerlandais de la Justice, David Van Weel et son homologue ougandais, Odongo Jeje Abubakhar.

Il vise à « contrôler les migrations », selon le ministre néerlandais. Les personnes visées par l'accord sont des déboutées du droit d'asile par Amsterdam, tenues de quitter les Pays-Bas, mais qui ne peuvent pas être renvoyées directement ou volontairement dans leur pays d'origine, dans un délai raisonnable. Elles seraient logées dans un centre d'accueil situé en Ouganda.

Pas de calendrier prévu

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour l'instant, il n'y a pas de précisions sur le calendrier de mise en place de la mesure, ni sur les conditions d'accueil des réfugiés. Dans un communiqué du gouvernement néerlandais, il est simplement précisé que les droits humains des personnes concernées seraient « préservés ». L'initiative avait suscité des critiques lors de son annonce, en 2024, les partis d'opposition néerlandais la qualifiant d'irréaliste, alors que la légalité de ce plan, en droit international et néerlandais, reste très incertaine.

Au Royaume-Uni, un accord similaire signé avec le Rwanda avait été finalement abandonné, en 2024, après une série de recours judiciaires, sans qu'aucun transfert de personnes n'ait eu lieu.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.