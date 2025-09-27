Afrique: Pays-Bas et Ouganda signent un accord pour l'accueil de migrants déboutés par Amsterdam

Un accord entre les Pays-Bas et l'Ouganda pour l'accueil des demandeurs d'asile déboutés par Amsterdam. La coopération actée par les deux gouvernements ferait de l'Ouganda un point de transit pour les personnes originaires de pays proches de l'Ouganda et déboutées du droit d'asile aux Pays-Bas. Elles y seraient temporairement logées avant de retourner dans leur pays.

L'accord s'est concrétisé, jeudi 25 septembre 2025, par une lettre d'intention signée en marge du sommet de l'ONU par le ministre néerlandais de la Justice, David Van Weel et son homologue ougandais, Odongo Jeje Abubakhar.

Il vise à « contrôler les migrations », selon le ministre néerlandais. Les personnes visées par l'accord sont des déboutées du droit d'asile par Amsterdam, tenues de quitter les Pays-Bas, mais qui ne peuvent pas être renvoyées directement ou volontairement dans leur pays d'origine, dans un délai raisonnable. Elles seraient logées dans un centre d'accueil situé en Ouganda.

Pas de calendrier prévu

Pour l'instant, il n'y a pas de précisions sur le calendrier de mise en place de la mesure, ni sur les conditions d'accueil des réfugiés. Dans un communiqué du gouvernement néerlandais, il est simplement précisé que les droits humains des personnes concernées seraient « préservés ». L'initiative avait suscité des critiques lors de son annonce, en 2024, les partis d'opposition néerlandais la qualifiant d'irréaliste, alors que la légalité de ce plan, en droit international et néerlandais, reste très incertaine.

Au Royaume-Uni, un accord similaire signé avec le Rwanda avait été finalement abandonné, en 2024, après une série de recours judiciaires, sans qu'aucun transfert de personnes n'ait eu lieu.