Cote d'Ivoire: JMT 2025 /Siandou Fofana - « Faire du tourisme durable un moteur de développement et de fierté nationale »

À l'occasion de la Journée mondiale du tourisme 2025, célébrée ce 27 septembre 2025, à Man autour du thème « Tourisme et transformation durable », le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien à bâtir une destination inclusive, verte et innovante. Dans son message, il a mis en avant la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, la digitalisation et la valorisation des loisirs comme piliers d'un secteur touristique capable de conjuguer attractivité internationale, bien-être des populations et fierté culturelle.

Instituée par l'ONU Tourisme en 1980, la Journée mondiale du tourisme est célébrée chaque 27 septembre afin de sensibiliser sur l'importance sociale, culturelle, politique et économique du secteur. Pour l'édition 2025, la célébration officielle internationale se tiendra à Melaka, en Malaisie, du 27 au 29 septembre, autour du thème « Tourisme et Transformation Durable », avec une Conférence mondiale en point d'orgue. En Côte d'Ivoire, c'est la Région du Tonkpi, à Man, qui accueillera les festivités nationales le 27 septembre, sur la Place de la Paix.

Ci-dessous l'intégralité du message du ministre Siandou Fofana.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« En cette Journée Mondiale du Tourisme 2025, célébrée dans la majestueuse ville de Man, nous réaffirmons notre volonté de bâtir une Côte d'Ivoire où le Tourisme, soit synonyme de durabilité, d'innovation et de fierté culturelle. Et ce, en lien avec le thème choisi par l'instance onusienne de gouvernance du secteur, ONU Tourisme : « Tourisme et transformation durable »

Man, perle du Tonkpi, incarne cette vision. Ses 18 montagnes, ses ponts de lianes, ses danses initiatiques et ses rituels ancestraux sont les témoins vivants d'un patrimoine que nous devons préserver et transmettre.

En célébrant la JMT, ici à Man qui reste un fleuron de l'économie touristique ivoirienne, nous avions à l'esprit que l'année 2025, consacrée à la Gastronomie Ivoirienne, nous offrait une opportunité unique de valoriser nos terroirs, nos chefs, et nos recettes traditionnelles comme vecteurs de cohésion et d'attractivité internationale. Mais le tourisme ne saurait être complet sans le pan des loisirs, qui en est le coeur battant.

Sous l'impulsion du Président Alassane Ouattara, nous construisons un écosystème touristique et ludique inclusif, durable et rayonnant, au service de tous les Ivoiriens et des visiteurs du monde entier. En effet, en écho à la célébration officielle mondiale, à Malacca (Malaisie), la thématique de cette année reflète une volonté globale de repositionner le tourisme comme un levier de changement positif, en réponse aux défis du climat, des inégalités et de la résilience des territoires.

Cette JMT 2025 marque donc, un tournant pour la Côte d'Ivoire, qui s'affirme comme une destination durable, connectée et fière de ses racines. L'édition 2025 se veut ainsi un véritable appel à l'action, adressé aux communautés, aux collectivités décentralisées et/ou déconcentrées, aux institutions financières multilatérales, aux partenaires au développement et aux investisseurs privés, les invitant à placer le tourisme durable au centre de leurs stratégies et de leurs priorités. De même qu'à conférer une place de choix aux loisirs au profit de leurs territoires et pour le bien-être des communautés.

À ce titre, notre stratégie « Sublime Côte d'Ivoire » intègre pleinement :

- Les loisirs traditionnels, tels que les jeux de société africains, les contes intergénérationnels, les festivals de masques et de rythmes, qui renforcent le lien social et la transmission culturelle ;

- Les loisirs modernes, comme les parcs d'attractions, les espaces de réalité virtuelle, les activités sportives et nautiques, ou encore les jeux vidéo éducatifs, qui répondent aux aspirations de notre jeunesse et aux standards internationaux.

En tout état de cause, « Sublime Côte d'Ivoire dans sa nouvelle approche, se veut être un incubateur pour un tourisme vert, durable et enraciné dans la beauté de nos régions. Dans cette veine, le digital s'érige comme un adjuvant.

Mesdames et Messieurs, chers jeunes, filles et garçons, grâce à la digitalisation, en effet, nous connectons les univers, en facilitant l'accès aux offres touristiques et de loisirs via des plateformes intelligentes, des guides interactifs et des expériences immersives.

Dans le même élan d'intégration d'outils modernes de communication et de marketing, le soft power ivoirien, porté par nos créateurs, nos cinéastes, nos médias, nos chefs et nos influenceurs, devient un levier puissant de transformation durable, en diffusant une image forte, authentique et inspirante de notre pays. Image renforcée en son positionnement international par des partenariats stratégiques, via le sport qui sont plus que porteurs. À l'instar de notre sponsoring des clubs de l'Olympique de Marseille (football) et du Stade français Paris (Rugby) à l'endroit des pays émetteurs de trafic dont la France est la tête de pont.

Notre ambition, du reste, est de faire de la Côte d'Ivoire une destination où le loisir devient un droit, une source de bien-être, et un moteur de développement économique et culturel. Grâce à la digitalisation, nous avons lancé une e-administration touristique, un système d'information national, et des plateformes interactives pour fluidifier l'expérience du voyageur et renforcer la gouvernance du secteur.

Ces efforts portent leurs fruits. En 2024, la Côte d'Ivoire a accueilli 6,2 millions de visiteurs, confirmant son attractivité croissante. Le secteur contribue désormais de manière significative au PIB national et génère des milliers d'emplois directs et indirects, notamment dans l'hôtellerie, la restauration, les transports, les loisirs et les industries créatives.

Chères toutes et chers tous, il me plaît, pour terminer cette adresse solennelle, de réitérer que sous le leadership du Président Alassane Ouattara, et à travers la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, nous construisons une destination où le tourisme est durable, le loisir est un droit, et la culture est une force.

Vive le tourisme durable,

Vive la Côte d'Ivoire sublime et fière ! »