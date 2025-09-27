Cote d'Ivoire: Marcory - Laurent Tchagba échange avec les guides religieux musulmans pour la cohésion et le développement

Dans une atmosphère de fraternité et de respect mutuel, Monsieur Laurent Tchagba, Ministre des Eaux et Forêts, Coordonnateur principal du RHDP à Marcory et Directeur régional de campagne du candidat du parti dans la commune, a rencontré le 26 septembre 2025 les guides religieux musulmans au foyer d'Aliodan.

Cette rencontre s'inscrivait dans une dynamique de dialogue ouvert et de rapprochement avec les autorités spirituelles, garantes de la paix sociale. En sollicitant leur bénédiction et leur accompagnement, le ministre a voulu réaffirmer la place centrale des leaders religieux dans le processus électoral et, plus largement, dans la consolidation du vivre-ensemble.

Dans son intervention, Laurent Tchagba a salué l'engagement constant des guides musulmans en faveur de la cohésion nationale. « Votre rôle est essentiel pour préserver la paix et favoriser une société unie, tournée vers le développement. C'est aussi grâce à votre parole que la confiance et l'harmonie se renforcent dans nos communautés », a-t-il déclaré. Le ministre a rappelé que le RHDP demeure résolument engagé aux côtés des populations de Marcory pour impulser un développement inclusif, fondé sur la proximité, la responsabilité et l'unité.

Les guides religieux, par la voix de leur porte-parole, ont exprimé leur gratitude pour cette démarche de considération et d'écoute. Ils ont félicité le ministre pour cette initiative qui renforce le lien entre les responsables politiques et les autorités spirituelles. En retour, ils ont assuré Laurent Tchagba de leur soutien, tout en formulant des prières pour la réussite des actions entreprises au service de la commune et de la nation.

A cette occasion, le ministre a invité chacun à oeuvrer dans le même esprit de responsabilité pour que Marcory demeure un modèle de cohésion sociale et de développement. Cette rencontre marque ainsi une étape importante dans la campagne du RHDP à Marcory, où dialogue, paix et unité restent les maîtres mots.