Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - TG Master University place l'innovation au coeur de sa rentrée académique

27 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba

La rentrée solennelle 2025-2026 de TG Master University, tenue le 25 septembre 2025, à Cocody, a mis en lumière une vision audacieuse et innovante.

Devant les étudiants, parents et partenaires, le directeur général, Achille Koukou, a insisté sur la pédagogie avant-gardiste de l'établissement : ateliers atypiques, projets immersifs et méthode distributive pour stimuler la créativité.

L'université propose également une double diplomation ivoirienne et française, ainsi que des cursus partagés avec la France et le Ghana. Parmi les nouveautés, figurent la rédaction et la soutenance des mémoires exclusivement en anglais, en phase avec les standards internationaux.

La semaine d'intégration débutera le 27 septembre 2025, préparant les étudiants à une année résolument tournée vers l'excellence et la transformation durable.

