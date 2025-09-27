Cote d'Ivoire: Aboisso - Un faux médecin démasqué

27 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Un faux médecin a été interpellé par la Brigade de recherche et d'intervention (Bri) d'Aboisso, le 21 septembre 2025.

Vêtu d'une blouse blanche et muni d'un sac contenant du matériel médical, K.H. se présentait à ses victimes comme un agent de santé soucieux du bien-être des citoyens. Mais une fois à l'intérieur des domiciles, il revêtait son costume de grand bandit.

À l'aide d'une arme blanche, il terrorisait ses victimes, dérobait téléphones portables et clés de motos, et abusait de certaines femmes.

Lors de la perquisition de son domicile, situé au quartier Kolahiwa à Aboisso, les agents de la Bri ont découvert deux seaux, trois clés de motos, quatre téléphones portables, deux couteaux, une tenue médicale complète et divers instruments de soin.

Interrogé, K.H. n'a pu nier les faits. Il a reconnu avoir violé des femmes et volé plusieurs engins, ensuite revendus à un mécanicien installé dans la ville de Grand-Bassam, située à 40 km d'Abidjan.

Âgé de 22 ans et répondant aux initiales O.A., ce mécanicien receleur a également été interpellé.

L'information a été relayée par Police Secours.

