Cote d'Ivoire: Danané - Un nouveau collège de proximité pour rapprocher l'école des élèves

La rentrée scolaire 2025-2026 s'annonce sous de meilleurs auspices pour les élèves de la sous-préfecture de Danané. Le 24 septembre 2025 a marqué la mise en service officielle du collège de proximité de Sohoulpeu, un établissement flambant neuf offert par l'honorable Mélo Olivier, député de la circonscription.

Ce projet, pensé pour désengorger les établissements existants et rapprocher l'école des familles, représente une avancée majeure pour l'éducation locale. Le collège a déjà accueilli son premier principal, Ezoua Miezan Michel, installé quelques jours avant la reprise effective des cours.

Construit selon les standards nationaux, l'établissement comprend : 4 salles de classe pouvant accueillir jusqu'à 200 élèves (50 par classe) ; 6 bureaux administratifs (principal, censeur, économe, éducateur et secrétariats) ; une salle des professeurs ; et des installations sanitaires complètes (14 latrines réparties entre l'administration, le corps enseignant et les élèves).

Situé à 18 km de Danané, entre Sohoulpeu et Séileu, l'établissement est accessible par Bounta et Kpéapleu, ce qui en fait un véritable pôle éducatif de proximité.

Cependant, un défi demeure : le code de l'établissement et la nomination du principal étant intervenus après la période des affectations en ligne, l'administration a lancé une campagne de sensibilisation pour inviter les parents à réaffecter leurs enfants vers ce nouveau collège. Cette étape est cruciale pour assurer la réussite de cette première rentrée et optimiser l'accueil des élèves.

Pour Mélo Olivier, ce don s'inscrit dans une vision claire : investir dans le capital humain et donner aux jeunes de Danané les meilleures chances de réussite.

Un engagement salué à l'unanimité par les autorités locales, les parents et la communauté éducative, qui voient dans ce collège une réponse concrète aux défis de la distance et de la surcharge scolaire en zone rurale.