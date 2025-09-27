Cote d'Ivoire: Duékoué - Un gendarme arrêté

Un élément de l'escadron mobile de gendarmerie de Duékoué a été mis aux arrêts le 25 septembre. Il s'agit du Mdl Bakayoko Baba.

Selon une source sécuritaire, ce sous-officier de gendarmerie, en poste ce jour-là, a abandonné sa garde pour se rendre à Pinhou, une bourgade située à 15 km de la ville. Une fois dans le village, il aurait escroqué certains habitants. Le montant du forfait s'élèverait à plus de 500 000 Fcfa.

Les victimes, s'étant rendu compte de la supercherie, l'ont appréhendé et conduit au poste d'observation de la gendarmerie situé au carrefour Gbapleu. Le Mdl Bakayoko Baba a été placé en garde à vue.