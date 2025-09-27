Cote d'Ivoire: Processus électoral - Ppa-CI et Pdci-Rda veulent mobiliser pour des élections inclusives

Le climat politique s'active à l'approche de la présidentielle du 25 octobre 2025. Dans un communiqué conjoint signé le 26 septembre à Abidjan, Sébastien Dano Djédjé, président exécutif du Ppa-CI, et Noël Akossi Bendjo, coordinateur général du Pdci-Rda, ont annoncé l'organisation d'une grande marche pacifique le samedi 4 octobre 2025.

Ayant pour thème « Pour la Paix, il n'est pas encore trop tard », cette mobilisation citoyenne vise, selon les organisateurs, à « exiger un dialogue politique » garantissant des élections « inclusives, transparentes et démocratiques ».

Le Front commun appelle ainsi ses militants, sympathisants et « toutes les forces vives de la Nation » à se joindre à l'initiative, « dans un esprit de paix, de responsabilité et de patriotisme ». Le lieu exact du rassemblement n'a toutefois pas encore été communiqué.

Le Ppa-CI, parti de l'ex-Président Laurent Gbagbo, et le Pdci-Rda, dirigé par Tidjane Thiam, avaient déjà scellé en juillet dernier une alliance stratégique pour peser davantage sur la scène politique.

Dans ce cadre, une première marche, organisée le 9 août à Yopougon, avait réuni plus de 500 000 participants, selon les organisateurs.

À moins d'un mois du scrutin présidentiel, la nouvelle démonstration de force du Front commun s'annonce comme un test décisif de sa capacité de mobilisation et de son poids politique face au pouvoir en place.