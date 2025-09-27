Cote d'Ivoire: Processus électoral/Après le passage de l'Iri - La réaction du président Tidjane Thiam

L'Ong américaine International Republican Institute (IRI) a conduit une mission en Côte d'Ivoire du 21 au 26 septembre 2025. Conduite par Jenai Cox, directrice division Afrique, cette mission d'évaluation pré-électorale a produit un rapport le 26 septembre.

Ci-après la réaction du président Tidjane Thiam du Pdci-Rda, ce samedi 27 septembre 2025.

"Je viens de rentrer des États-Unis. Il est clair aujourd'hui que l'Amérique, l'Europe et les leaders africains soutiennent avec fermeté les Ivoiriens dans notre exigence d'élections libres, équitables et inclusives, face à un régime qui, avec un cynisme assumé, ne respecte pas les principes démocratiques les plus fondamentaux.

Je tiens avant tout à saluer ici le courage et l'intégrité de l'International Republican Institute (IRI). Les « Conclusions et recommandations » de leur mission à Abidjan, en date du 26 septembre, confirment en tout point, les faiblesses fatales de notre système électoral et soulignent explicitement les tensions créées par cette situation.

Leurs conclusions mentionnent notamment (i) l'absence d'une liste électorale actualisée en 2025, (ii) la détention illégale de membres de l'opposition, (iii) l'exclusion du scrutin de candidats majeurs, ainsi que (iv) des lacunes structurelles dans le registre électoral. Ils reprennent notre affirmation que la liste électorale n'est pas suffisamment représentative, à 8,7 millions et contient de trop nombreuses erreurs pour être une base crédible pour une élection démocratique.

Ces irrégularités et insuffisances flagrantes sont le fruit d'une manipulation délibérée, orchestrée par le régime pour perpétuer son emprise sur le pays alors qu'il se sait minoritaire.

En identifiant ces dysfonctionnements, l'IRI confirme les insuffisances principales soulignées par l'opposition depuis des années, et que le régime a toujours choisi d'ignorer. Cette fois, les mêmes reproches lui sont adressés par un acteur international respecté, dont l'impartialité ne peut être mise en doute.

L'IRI nous dit que « La mission a identifié plusieurs points critiques, lesquels, s'ils ne sont pas résolus, sont susceptibles d'entraver la crédibilité de l'élection présidentielle d'octobre 2025 ». Le statut de l'IRI l'oblige à être « diplomatique » dans ses déclarations officielles.

Malgré cela, les conclusions de sa mission indiquent explicitement que l'élection ne saurait être crédible dans les circonstances actuelles, sans changement majeur ni concession du régime. Préconiser la poursuite sans changement d'un processus décrit comme irrémédiablement compromis, reviendrait à cautionner une mascarade électorale et à bafouer la souveraineté populaire, renforçant ainsi un régime sans légitimité.

Ce régime élimine des candidats au nom de l'Etat de droit et du respect de la loi. Cette même loi qu'il bafoue sans vergogne quand il décide cyniquement de ne pas procéder à une Révision de la Liste Electorale (RLE) en 2025, RLE exigée explicitement par la loi dont il proclame à chaque occasion, urbi et orbi, être le gardien.

Le régime ignorait-il qu'il y aurait une élection en 2025 pour, aujourd'hui, invoquer des excuses techniques pour ne pas tenir une RLE cette année, RLE qu'il a tout à fait su organiser en juin/juillet, avant l'élection aussi bien en 2015 qu'en 2020 ?

De même, la loi exige du régime qu'il verse chaque année une subvention significative au PDCI-RDA et au PPA-CI, partis représentés au Parlement. Cette subvention n'est pas un cadeau laissé au bon plaisir du régime, mais est financée par le contribuable ivoirien et des impôts et taxes payés par des millions de militants et sympathisants du PDCI-RDA et du PPA-CI. A ce jour, pas un centime de cette subvention ne nous a été versé au titre de 2025, dans un effort évident d'étrangler financièrement l'opposition en année électorale.

Ces deux exemples visent à illustrer aux yeux de la communauté internationale, le cynisme, l'hypocrisie, la manipulation sans vergogne de la loi que nous dénonçons et qui affaiblit à la fois l'Etat de droit et la démocratie dans notre pays. Constamment, l'on dit une chose et l'on en fait une autre. C'est tout cela que nous voulons changer. C'est tout cela qui fait courir des risques à notre cher pays et à nos chères populations.

Notre pays n'a jamais connu de transition pacifique et démocratique du pouvoir par la voie des urnes ; une lacune historique que le régime Ouattara exploite cyniquement pour consolider son autoritarisme.

Aujourd'hui, ce régime musèle et emprisonne l'opposition légale et légitime, politise les institutions de l'Etat au service d'une clique partisane, et prive des millions d'Ivoiriens de leur droit fondamental à choisir librement et sans crainte leurs dirigeants.

Tout cela constitue non seulement une atteinte intolérable à la démocratie, mais aussi une menace sérieuse pour la stabilité de notre Nation et de la région entière, risquant de plonger l'Afrique de l'Ouest dans un cycle de conflits alimentés par l'injustice politique et par l'arbitraire.

Le peuple ivoirien, uni et déterminé, ne saurait tolérer un nouveau verdict imposé d'avance par un régime qui méprise la volonté populaire.

J'en appelle à la Maison Blanche sous l'administration Trump, à l'Union européenne, aux Nations unies, à l'Union africaine, à la CEDEAO et à tous nos partenaires internationaux pour exercer une pression immédiate et ferme sur le régime Ouattara afin de mettre un terme à ces injustices flagrantes et de garantir une élection démocratique réelle et inclusive, digne de l'Afrique du 21e siècle et où toutes les voix, sans exception, comptent.

L'avenir de la Côte d'Ivoire, et avec lui, la promesse d'une Afrique démocratique et prospère, reposent sur notre engagement collectif à protéger la voix du peuple contre les forces de l'oppression, à instaurer une paix durable fondée sur la justice, et à bâtir un continent où la démocratie triompherait sur l'obscurantisme et la dictature".

Tidjane Thiam

Président du PDCI-RDA

Candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle de 2025