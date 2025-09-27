Cote d'Ivoire: Désinformation - Le Procureur de la République d'Abidjan-Plateau sensibilise les acteurs du numérique

À l'approche des échéances électorales, la question de la désinformation et de l'usage irresponsable des réseaux sociaux est au centre des préoccupations des autorités judiciaires et sécuritaires. C'est dans ce contexte que le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, Oumar Koné Braman, a animé le vendredi 26 septembre 2025, en collaboration avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), une rencontre d'échanges à l'hôtel Ivotel au Plateau.

Placée sous le thème « La responsabilité des administrateurs des sites sur les réseaux sociaux », cette session visait à informer et sensibiliser les professionnels des médias, influenceurs, blogueurs, fact-checkeurs, responsables de plateformes numériques et acteurs de la société civile. L'objectif était clair : encourager un usage responsable des outils numériques afin de prévenir les dérives susceptibles de fragiliser la cohésion sociale.

Dans son intervention, le Procureur a rappelé que la liberté d'expression est garantie par la Constitution ivoirienne, mais qu'elle n'est pas absolue. « Tous les auteurs de discours ou propos injurieux, diffamatoires et insurrectionnels mettant en péril la République seront arrêtés et poursuivis », a-t-il fermement averti. Il a souligné que la loi sur la cybercriminalité sanctionne tout contenu de haine, d'incitation à la violence, d'atteinte à la réputation d'autrui ou à la sûreté de l'État.

Le Procureur a insisté sur le rôle crucial des administrateurs de plateformes numériques. Selon lui, ceux-ci doivent s'assurer que les informations relayées sont vérifiées, fiables et exactes. Faute de quoi, ils pourront être considérés comme complices et donc répondre devant la justice. Il les a invités à mettre en place des équipes de modération chargées de surveiller et réguler les publications et commentaires diffusés sur leurs pages ou sites.

En outre, cette rencontre a été l'occasion de rappeler l'importance du travail collaboratif entre les autorités, les acteurs du numérique et la société civile pour bâtir un environnement digital plus sûr. En période électorale notamment, la désinformation constitue une menace réelle pour la paix et la stabilité, d'où la nécessité d'une vigilance accrue.

Par cette initiative, le Ministère public entend responsabiliser les gestionnaires d'espaces numériques afin qu'ils deviennent des relais de bonnes pratiques et contribuent à préserver la démocratie et l'unité nationale.