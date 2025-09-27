Afrique: Éliminatoires Coupe du monde U20 - Les Éléphantes en mission commando à Rabat

Avec leur victoire à l'aller (3-1), les Ivoiriennes affrontent le dimanche 28 septembre 2025, les Marocaines pour valider leur billet pour le prochain tour.

À Rabat, au Maroc, les Éléphantes U20 vont jouer bien plus qu'un simple match de football. Ce dimanche 28 septembre, à 18 h (heure d'Abidjan), le complexe Moulay Abdallah sera le théâtre d'un duel décisif entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, comptant pour le match retour du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20.

Les protégées de Mattieu Esposito avaient frappé fort à Abidjan lors de la manche aller, en s'imposant 3-1. Une victoire acquise grâce aux inspirations offensives de Safi Ouédraogo (30e, 66e) et de N'Guessan Akissi Nadège (31e), qui avaient montré la voie. Mais en terre marocaine, rien ne sera offert. Les Lionnes de l'Atlas, portées par leur public, rêvent de renverser la tendance et de s'offrir une qualification historique.

Conscient du défi, le staff ivoirien a mis l'accent, tout au long de la semaine, sur la correction des errements défensifs constatés à Abidjan. Les automatismes offensifs ont également été peaufinés pour maximiser l'efficacité devant le but adverse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour les Éléphantes, l'enjeu dépasse la seule qualification : il s'agit d'affirmer la progression constante du football féminin ivoirien sur la scène internationale. Une qualification au prochain tour viendrait récompenser les efforts de toute une génération ambitieuse, décidée à écrire une nouvelle page de gloire pour la Côte d'Ivoire.

Au royaume chérifien, les Éléphantes de Côte d'Ivoire savent qu'elles n'ont qu'une seule option : défendre leur avantage avec courage et viser plus haut.